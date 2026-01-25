Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hà Nội mù sương từ sáng đến chiều, chất lượng không khí ở mức xấu

Xã hội

Hà Nội mù sương từ sáng đến chiều, chất lượng không khí ở mức xấu

Ngày 25/1, Hà Nội phủ kín bởi sương mù dày đặc, AQI 230, mức độ cực kỳ có hại cho sức khỏe, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sức khỏe người dân.

Theo Đức Nguyễn/Tiền phong
Từ sáng sớm 25/1, Hà Nội chìm trong lớp sương mù dày đặc, khiến tầm nhìn tại nhiều khu vực đô thị bị hạn chế nghiêm trọng.
Từ sáng sớm 25/1, Hà Nội chìm trong lớp sương mù dày đặc, khiến tầm nhìn tại nhiều khu vực đô thị bị hạn chế nghiêm trọng.
Trên đường Nguyễn Trãi, tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng, nhiều tòa nhà cao tầng trong khu vực dường như “biến mất” trong màn sương trắng đục.
Trên đường Nguyễn Trãi, tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng, nhiều tòa nhà cao tầng trong khu vực dường như “biến mất” trong màn sương trắng đục.
Trước tình trạng ô nhiễm không khí, nhiều người đi đường phải đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe.
Trước tình trạng ô nhiễm không khí, nhiều người đi đường phải đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe.
Đến đầu giờ chiều, tình trạng ô nhiễm không khí vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Chỉ số AQI ghi nhận lúc 14h duy trì ở mức 230 – ngưỡng tím, cực kỳ có hại cho sức khỏe con người.
Đến đầu giờ chiều, tình trạng ô nhiễm không khí vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Chỉ số AQI ghi nhận lúc 14h duy trì ở mức 230 – ngưỡng tím, cực kỳ có hại cho sức khỏe con người.
Khu vực đường ven Hồ Tây lúc 15h vẫn trắng xoá, khó phân biệt được mặt nước và bờ.
Khu vực đường ven Hồ Tây lúc 15h vẫn trắng xoá, khó phân biệt được mặt nước và bờ.
Các tòa nhà cao tầng, khu dân cư quanh khu vực Hồ Tây ẩn hiện trong màn sương.
Các tòa nhà cao tầng, khu dân cư quanh khu vực Hồ Tây ẩn hiện trong màn sương.
Bạn Thu Thuỷ (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Hôm nay trời lạnh và mù mịt. Tình trạng không khí như thế này đã diễn ra nhiều lần thời gian qua, có những hôm tôi cảm thấy khó thở”.
Bạn Thu Thuỷ (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Hôm nay trời lạnh và mù mịt. Tình trạng không khí như thế này đã diễn ra nhiều lần thời gian qua, có những hôm tôi cảm thấy khó thở”.
Những nhịp cầu Nhật Tân, Long Biên ẩn hiện trong lớp sương mù xám xịt.
Những nhịp cầu Nhật Tân, Long Biên ẩn hiện trong lớp sương mù xám xịt.
Theo dự báo, trong những ngày tới, tình trạng sương mù và ô nhiễm không khí tại Hà Nội có thể còn tiếp diễn, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối, trước khi có sự thay đổi về thời tiết. Nội dung quảng cáo
Theo dự báo, trong những ngày tới, tình trạng sương mù và ô nhiễm không khí tại Hà Nội có thể còn tiếp diễn, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối, trước khi có sự thay đổi về thời tiết. Nội dung quảng cáo
Theo Đức Nguyễn/Tiền phong
tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/ha-noi-mu-suong-tu-sang-den-chieu-chat-luong-khong-khi-o-muc-xau-post1815653.tpo
#Hà Nội #không khí #sương mù #chất lượng không khí #ô nhiễm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT