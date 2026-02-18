Hà Nội

Giới trẻ rần rần 'bắt trend' hoa kẽm nhung chơi Tết vừa rẻ vừa sang

Cộng đồng trẻ

Giới trẻ rần rần 'bắt trend' hoa kẽm nhung chơi Tết vừa rẻ vừa sang

Nếu như mọi năm, hội chị em tất bật ngược xuôi chọn đào, chọn mai thì Tết năm nay, một làn sóng mới mang tên hoa kẽm nhung handmade đang đổ bộ khắp mọi nhà.

Trầm Phương (Tổng hợp)
Mùa Tết năm nay, nhiều bạn trẻ đang đổ xô đi sắm hoặc tự tay uốn nắn những chậu hoa từ kẽm nhung để trang hoàng nhà cửa.
Dạo quanh các hội nhóm decor và mạng xã hội những ngày cận Tết, không khó để bắt gặp những hình ảnh rực rỡ của các chậu Lan Hồ Điệp, hoa Đào, hoa Sen hay thậm chí là những bình lúa vàng óng. Nhìn xa, ai cũng ngỡ là hoa thật hoặc đồ nhựa cao cấp, nhưng nhìn kỹ, đó lại là sản phẩm được làm hoàn toàn từ kẽm nhung.
Nếu như hoa tươi mang lại hương thơm tự nhiên nhưng lại có nhược điểm là giá thành đắt đỏ vào dịp Tết và nhanh héo, thì hoa kẽm nhung lại giải quyết được tất cả các bài toán đó.
Với ưu điểm "bất tử", màu sắc đa dạng và vẻ ngoài mềm mại, loại hoa handmade này đang trở thành lựa chọn ưu tiên của thế hệ Gen Z và những gia đình trẻ.
Theo khảo sát trên các "chợ mạng", giá của các sản phẩm này dao động rất rộng, phù hợp với túi tiền của nhiều đối tượng. Những bình hoa nhỏ để bàn chỉ có giá từ 150.000 - 300.000 VNĐ, trong khi những chậu lớn, đòi hỏi sự kỳ công và thời gian làm từ 2-3 ngày có thể lên tới cả triệu đồng.
Bên cạnh việc mua sẵn, các bộ nguyên liệu tự làm (set DIY) cũng cực kỳ đắt hàng. Chỉ với khoảng 50.000 - 100.000 VNĐ tiền nguyên liệu, người chơi có thể tự tạo ra những sản phẩm "độc bản", mang đậm dấu ấn cá nhân để đem đi biếu tặng người thân.
Chị Minh Anh (24 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Thay vì bỏ ra vài triệu mua một chậu lan hồ điệp thật mà chỉ chơi được vài tuần, mình chọn mua phiên bản kẽm nhung. Vừa có cảm giác ấm cúng, lại có thể trưng từ năm này sang năm khác mà không sợ mất dáng."
Không chỉ dừng lại ở những bông hoa đơn lẻ, các nghệ nhân handmade hiện nay đã nâng tầm kẽm nhung thành những tác phẩm nghệ thuật bonsai có thế đứng cực kỳ chuyên nghiệp.
Những bình hoa đào, hoa mai với phần thân được quấn băng keo sáp tạo độ sần sùi như gỗ thật, kết hợp cùng những nụ hoa chúm chím tạo nên vẻ đẹp sống động.
Những bình hoa sen Hoa Sen mang vẻ đẹp thanh tao, phù hợp để bàn thờ hoặc không gian thiền định.
Cơn sốt hoa kẽm nhung không chỉ là một trào lưu nhất thời mà còn cho thấy tư duy tiêu dùng mới của giới trẻ: Ưu tiên tính bền vững, đề cao giá trị thủ công và sự sáng tạo.
Dù đang tạo nên một cơn sốt không nhỏ, nhưng trào lưu hoa kẽm nhung cũng vấp phải những quan điểm trái chiều từ những người chơi hoa truyền thống. Nhiều người bày tỏ cái thú của ngày Tết nằm ở việc ngắm nhìn nụ hoa đào chúm chím nở sau một đêm, hay hít hà mùi hương dịu nhẹ của đóa vạn thọ, nhành mai. Vì vậy, việc thay thế hoàn toàn bằng hoa kẽm nhung bị nhiều người cho là làm mất đi cái "hồn" tự nhiên và sự thiêng liêng của không khí Tết cổ truyền.
Một vấn đề khác khiến nhiều người e ngại chính là việc vệ sinh và tính bền vững thực tế của sản phẩm. Chất liệu nhung rất dễ bám bụi mịn và lông thú. Sau một thời gian trưng bày, nếu không biết cách vệ sinh hoa sẽ nhanh chóng bị xỉn màu và trông cũ kỹ. (Ảnh trong bài: Tổng hợp)
