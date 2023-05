Sau ca thay van tim, “người mẫu cao 1m91” Hồng Xuân giờ thế nào?

Đầu năm 2023, người mẫu Hồng Xuân chia sẻ hình ảnh sau ca phẫu thuật thay van tim. Cô mất hơn 1 ngày mới tỉnh lại và 7 ngày nằm trong phòng vô trùng. Nữ người mẫu cao nhất Việt Nam dần hồi phục sức khỏe. Hồng Xuân chưa trở lại với sàn diễn thời trang sau 4 tháng thay van tim. Cách đây không lâu, người đẹp cao 1m91 tham gia một gameshow. Cô khoe đi thêm giày nên cao 2m. Giữa tháng 4 vừa qua, Hồng Xuân đón sinh nhật bên người thân và bạn bè. Chia sẻ hình ảnh tiệc sinh nhật, chân dài viết: "Bánh bèo xin cảm ơn mọi người đã đến “đám cưới” chưa có chú rể của mình". Á quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2015 vừa làm chủ một thương hiệu vừa đảm nhận vị trí giám đốc marketing cho một công ty nên không gặp khó khăn về kinh tế. Khi mới rời Vietnam's Next Top Model 2015, Hồng Xuân chăm chỉ chạy show. Nữ người mẫu có xuất thân nghèo khó. Bố cô mất sớm, mẹ phải đi giúp việc để kiếm tiền nuôi hai chị em cô ăn học. Khi đang là sinh viên chuyên ngành Vật lý tại ĐH Sư phạm TP HCM, Hồng Xuân thi Vietnam's Next Top Model. Với chiều cao trên 1m90, cô nhận được sự chú ý của nhiều khán giả. Hồng Xuân đam mê sải bước trên sàn catwalk.Hồng Xuân dìm hàng nhiều sao Việt. Xem video: "Hồng Xuân tham gia gameshow". Nguồn Đông Tây Promotion

