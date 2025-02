Sao Hoa ngữ bàng hoàng, tiếc thương Từ Hy Viên

Khi biết diễn viên Từ Hy Viên qua đời, Lưu Đức Hoa viết: “Nhớ Từ Hy Viên - một diễn viên tài năng chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất. Mong cô ấy yên nghỉ”. Cách đây nhiều năm, Từ Hy Viên và Lưu Đức Hoa đóng chung phim Future Cop. Ảnh: QQ. Đóng cặp với Từ Hy Viên trong Bong bóng mùa hè, Huỳnh Hiểu Minh bày tỏ rằng anh rất bàng hoàng, đau lòng trước sự ra đi đột ngột của bạn diễn một thời. Ảnh: FTV. "15 năm trôi nhanh như cát chảy kẽ tay. Hạ Mạt trong Bong bóng mùa hè nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng ngoài đời, cô ấy lại hài hước. Người ta nói rằng một tâm hồn đẹp sẽ sống mãi, giống như bong bóng dưới ánh mặt trời luôn giữ được màu sắc. Tôi hy vọng rằng nơi Hạ Mạt đang đến, hoa anh đào sẽ không bao giờ rơi và sẽ biến thành làn gió ôm trọn những vì sao. Cô ấy sẽ mãi là Doãn Hạ Mạt dũng cảm, mạnh mẽ và xinh đẹp trong trái tim tôi", Huỳnh Hiểu Minh tiếc thương Từ Hy Viên qua đời. Ảnh: Vietnamnet. Là bạn trai của Từ Hy Viên trong Bong bóng mùa hè, Hà Nhuận Đông chia sẻ trên truyền thông rằng anh rất buồn khi nữ diễn viên qua đời. Theo Tiền Phong, Hà Nhuận Đông cảm ơn đồng nghiệp vì những niềm vui và tác phẩm hay mà cô để lại. Ảnh: Sohu. Theo Người Lao Động, nhiều năm trước, Hà Nhuận Đông chia sẻ, Từ Hy Viên xinh đẹp, thông minh và có óc hài hước. Ảnh: Tungstar. Lâm Tâm Như tiếc thương Từ Hy Viên qua đời: "Chúc bạn lên đường bình an. Tôi sẽ luôn nhớ hình ảnh đẹp nhất của bạn". Ảnh: Weibo. Đóng chung phim Vườn sao băng với Từ Hy Viên, Ngôn Thừa Húc cho biết, sinh thời, đàn chị luôn nói rằng hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của mình. “Mong cô ấy đi bình an. Từ nay về sau, trong một thế giới khác, cô ấy sẽ có những năm tháng an yên", Ngôn Thừa Húc chia sẻ. Ảnh: Vietnamnet. Năm 2023, Ngôn Thừa Húc cho biết, trong mắt anh, Từ Hy Viên là nữ nghệ sĩ ấm áp, biết quan tâm và khích lệ bạn bè. “Chúng tôi đều kín tiếng về tình bạn của mình. Vì vậy, công chúng không biết tôi và Hy Viên thân thiết", Znews dẫn lời Ngôn Thừa Húc. Ảnh: Sina. Lâm Chí Linh (ngoài cùng bên trái) cho biết, Từ Hy Viên không chỉ tài năng mà còn sống chân thành. “Cầu mong gia đình cô ấy đủ mạnh mẽ để vượt qua thời điểm khó khăn này. Chúng tôi luôn nhớ đến vẻ đẹp của cô ấy. Hãy yên nghỉ nhé”, Lâm Chí Linh chia sẻ thông qua công ty quản lý. Ảnh: Vietnamnet. Xem video: "Từ Hy Viên và chồng cũ tham gia show truyền hình". Nguồn Vietnamnet

