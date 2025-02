Hai cuộc hôn nhân của diễn viên Từ Hy Viên

Mới đây, diễn viên Từ Hy Viên qua đời sau khi bị cúm và viêm phổi. Theo iFeng, doanh nhân Uông Tiểu Phi sốc trước sự ra đi đột ngột của vợ cũ. Ảnh: Vietnamnet. Năm 2011, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi quyết định kết hôn sau 4 lần gặp gỡ chỉ trong 20 ngày quen biết. Ảnh: VietnamnetTừ Hy Viên chịu áp lực lớn về việc sinh con nối dõi cho gia tộc họ Uông. Đến năm 2014, diễn viên phim Vườn sao băng sinh con gái đầu lòng. 2 năm sau, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi có con trai. Ảnh: Vietnamnet. Tháng 11/2021, Từ Hy Viên đệ đơn ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm với Uông Tiểu Phi. Ảnh: Người Lao Động. Hơn 20 năm trước, Từ Hy Viên và Koo Jun Yup (DJ Koo) có mối tình kéo dài khoảng 1 năm thì tan vỡ do lịch trình làm việc bận rộn và khoảng cách địa lý. Ảnh: Tiền Phong. Theo DJ Koo, sau khi biết Từ Hy Viên ly hôn Uông Tiểu Phi, anh tìm lại số liên lạc cũ và may mắn, Từ Hy Viên vẫn chưa đổi số. DJ Koo sang Đài Loan để gặp lại Từ Hy Viên rồi cả hai đăng ký kết hôn vào tháng 3/2022. Ảnh: Tiền Phong. DJ Koo không ngại thể hiện tình cảm dành cho Từ Hy Viên. Anh xăm hình lên ngón áp út thay cho nhẫn cưới. Khi về Hàn Quốc làm việc, DJ Koo bày tỏ nỗi nhớ Từ Hy Viên. Ảnh: Instagram Từ Hy Viên. Do ngoài 40 tuổi, từng hôn mê trong lần sinh con thứ 2, Từ Hy Viên tuyên bố không có con chung với người chồng thứ hai. Phía DJ Koo khẳng định, anh không nghĩ đến chuyện con cái vì thể trạng Từ Hy Viên khá yếu. Ảnh: Instagram DJ Koo. Bài đăng của DJ Kool gần đây nhất về Từ Hy Viên là vào cuối tháng 12/2024. Hiện tại, nam DJ người Hàn Quốc chưa lên tiếng trước sự ra đi của vợ. Ảnh: Instagram DJ Koo. Xem video: "Xót xa hình ảnh Moonbin nhảy See tình trước khi qua đời"

Mới đây, diễn viên Từ Hy Viên qua đời sau khi bị cúm và viêm phổi. Theo iFeng, doanh nhân Uông Tiểu Phi sốc trước sự ra đi đột ngột của vợ cũ. Ảnh: Vietnamnet. Năm 2011, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi quyết định kết hôn sau 4 lần gặp gỡ chỉ trong 20 ngày quen biết. Ảnh: Vietnamnet Từ Hy Viên chịu áp lực lớn về việc sinh con nối dõi cho gia tộc họ Uông. Đến năm 2014, diễn viên phim Vườn sao băng sinh con gái đầu lòng. 2 năm sau, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi có con trai. Ảnh: Vietnamnet. Tháng 11/2021, Từ Hy Viên đệ đơn ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm với Uông Tiểu Phi. Ảnh: Người Lao Động. Hơn 20 năm trước, Từ Hy Viên và Koo Jun Yup (DJ Koo) có mối tình kéo dài khoảng 1 năm thì tan vỡ do lịch trình làm việc bận rộn và khoảng cách địa lý. Ảnh: Tiền Phong. Theo DJ Koo, sau khi biết Từ Hy Viên ly hôn Uông Tiểu Phi, anh tìm lại số liên lạc cũ và may mắn, Từ Hy Viên vẫn chưa đổi số. DJ Koo sang Đài Loan để gặp lại Từ Hy Viên rồi cả hai đăng ký kết hôn vào tháng 3/2022. Ảnh: Tiền Phong. DJ Koo không ngại thể hiện tình cảm dành cho Từ Hy Viên. Anh xăm hình lên ngón áp út thay cho nhẫn cưới. Khi về Hàn Quốc làm việc, DJ Koo bày tỏ nỗi nhớ Từ Hy Viên. Ảnh: Instagram Từ Hy Viên. Do ngoài 40 tuổi, từng hôn mê trong lần sinh con thứ 2, Từ Hy Viên tuyên bố không có con chung với người chồng thứ hai. Phía DJ Koo khẳng định, anh không nghĩ đến chuyện con cái vì thể trạng Từ Hy Viên khá yếu. Ảnh: Instagram DJ Koo. Bài đăng của DJ Kool gần đây nhất về Từ Hy Viên là vào cuối tháng 12/2024. Hiện tại, nam DJ người Hàn Quốc chưa lên tiếng trước sự ra đi của vợ. Ảnh: Instagram DJ Koo. Xem video: "Xót xa hình ảnh Moonbin nhảy See tình trước khi qua đời"