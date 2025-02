Cuộc đời thăng trầm của ba “nàng Cỏ” đình đám showbiz Hoa ngữ

Sự ra đi đột ngột của Từ Hy Viên ở tuổi 48 khiến người hâm mộ tiếc thương. "Nàng cỏ" Sam Thái trong Vườn sao băng có cuộc đời chẳng khác gì một cuốn phim buồn, với những thăng trầm, đau khổ. Từ Hy Viên từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với Uông Tiểu Phi, nhưng rồi cuộc hôn nhân ấy cũng tan vỡ. Sau đó, cô tái hôn với DJ Koo, nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì cô qua đời. Năm 2016, Từ Hy Viên suýt chết trên bàn phẫu thuật do lên cơn động kinh, mất nhịp tim. Năm 2017, cô từng ngất xỉu, được đưa tới bệnh viện cấp cứu do lên cơn co giật. Năm 2018, cô bị cảm lạnh kéo dài, phải nhập viện. 2 lần sảy thai xảy ra vào năm 2011 và 2018, tới lúc cô mang bầu lần 3 thì buộc phải bỏ thai khi phát hiện phôi thai ngừng phát triển. Cuộc đời Từ Hy Viên đã khép lại, giờ đây công chúng chỉ muốn giữ lại những ký ức đẹp về nàng Sam Thái mạnh mẽ, độc lập trên màn ảnh. Trịnh Sảng cũng nổi tiếng nhờ vai “nàng Cỏ” trong phim Cùng ngắm mưa sao băng xứ Trung. Với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, cô được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân" của màn ảnh Hoa ngữ. Sau khi chia tay Trương Hàn, Trịnh Sảng gặp nhiều thị phi trong mối tình với Hồ Ngạn Bân. Nữ diễn viên bị bôi nhọ, xuyên tạc, cắt ghép phát ngôn. Trịnh Sảng thường xuyên khóc lóc, đóng vai nạn nhân. Nhưng scandal lớn nhất vùi dập sự nghiệp của Trịnh Sảng chính là mối tình với Trương Hằng. Cô vấp phải chỉ trích khi bị phanh phui scandal thuê người mang thai hộ, sau đó bỏ rơi con. Chưa hết, Trịnh Sảng còn vướng bê bối “hợp đồng âm dương” và trốn thuế. Scandal khiến Trịnh Sảng nhận hình phạt bị cấm sóng vĩnh viễn, không thể hoạt động ở showbiz Trung Quốc. “Nàng Cỏ” trở thành biệt danh gắn liền với Goo Hye Sun sau khi hợp tác thành công với Lee Min Ho trong Vườn sao băng bản Hàn. Cuộc hôn nhân của Goo Hye Sun với Ahn Jae Hyun cũng không hạnh phúc. Cả hai ly hôn sau những tranh cãi, tố cáo lẫn nhau. Sau ly hôn, sự nghiệp của Goo Hye Sun càng tuột dốc không phanh. Nhiều người bất ngờ khi Goo Hye Sun để lộ tình trạng ngủ trên xe ô tô ở bãi đậu xe, rửa mặt bằng giấy ướt khi theo học tại trường Đại học Sungkuynkwan. Mặc dù tuyên bố là người vô gia cư nhưng nữ diễn viên bị bóc trần là chiêu trò vì ngay sau đó, cô khẳng định bản thân không nghèo và đang xây biệt thự cho gia đình.

Sự ra đi đột ngột của Từ Hy Viên ở tuổi 48 khiến người hâm mộ tiếc thương. "Nàng cỏ" Sam Thái trong Vườn sao băng có cuộc đời chẳng khác gì một cuốn phim buồn, với những thăng trầm, đau khổ. Từ Hy Viên từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với Uông Tiểu Phi, nhưng rồi cuộc hôn nhân ấy cũng tan vỡ. Sau đó, cô tái hôn với DJ Koo, nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì cô qua đời. Năm 2016, Từ Hy Viên suýt chết trên bàn phẫu thuật do lên cơn động kinh, mất nhịp tim. Năm 2017, cô từng ngất xỉu, được đưa tới bệnh viện cấp cứu do lên cơn co giật. Năm 2018, cô bị cảm lạnh kéo dài, phải nhập viện. 2 lần sảy thai xảy ra vào năm 2011 và 2018, tới lúc cô mang bầu lần 3 thì buộc phải bỏ thai khi phát hiện phôi thai ngừng phát triển. Cuộc đời Từ Hy Viên đã khép lại, giờ đây công chúng chỉ muốn giữ lại những ký ức đẹp về nàng Sam Thái mạnh mẽ, độc lập trên màn ảnh. Trịnh Sảng cũng nổi tiếng nhờ vai “nàng Cỏ” trong phim Cùng ngắm mưa sao băng xứ Trung. Với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, cô được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân" của màn ảnh Hoa ngữ. Sau khi chia tay Trương Hàn, Trịnh Sảng gặp nhiều thị phi trong mối tình với Hồ Ngạn Bân. Nữ diễn viên bị bôi nhọ, xuyên tạc, cắt ghép phát ngôn. Trịnh Sảng thường xuyên khóc lóc, đóng vai nạn nhân. Nhưng scandal lớn nhất vùi dập sự nghiệp của Trịnh Sảng chính là mối tình với Trương Hằng. Cô vấp phải chỉ trích khi bị phanh phui scandal thuê người mang thai hộ, sau đó bỏ rơi con. Chưa hết, Trịnh Sảng còn vướng bê bối “hợp đồng âm dương” và trốn thuế. Scandal khiến Trịnh Sảng nhận hình phạt bị cấm sóng vĩnh viễn, không thể hoạt động ở showbiz Trung Quốc. “Nàng Cỏ” trở thành biệt danh gắn liền với Goo Hye Sun sau khi hợp tác thành công với Lee Min Ho trong Vườn sao băng bản Hàn. Cuộc hôn nhân của Goo Hye Sun với Ahn Jae Hyun cũng không hạnh phúc. Cả hai ly hôn sau những tranh cãi, tố cáo lẫn nhau. Sau ly hôn, sự nghiệp của Goo Hye Sun càng tuột dốc không phanh. Nhiều người bất ngờ khi Goo Hye Sun để lộ tình trạng ngủ trên xe ô tô ở bãi đậu xe, rửa mặt bằng giấy ướt khi theo học tại trường Đại học Sungkuynkwan. Mặc dù tuyên bố là người vô gia cư nhưng nữ diễn viên bị bóc trần là chiêu trò vì ngay sau đó, cô khẳng định bản thân không nghèo và đang xây biệt thự cho gia đình.