Festival Island: Lời giải cho bài toán kinh tế đêm và giữ chân khách quốc tế

Một gia đình Nga sẵn sàng ở lại “trú đông” từ 1-2 tháng, nhóm du khách Hàn Quốc có thể đã đến Nha Trang lần thứ năm, nhưng vẫn muốn quay lại. Lý do không hẳn là để khám phá thêm một bãi biển bí ẩn, khách sạn hay nhà hàng mới, mà họ mong chờ một trải nghiệm đủ khác biệt để biến buổi tối thành phần đáng nhớ nhất của chuyến đi.

Khi tháng 10 đến, nhiệt độ tại nhiều thành phố của Nga bắt đầu hạ thấp cũng là lúc những chuyến bay đưa du khách Nga đến sân bay quốc tế Cam Ranh dần hối hả hơn. Với nền khí hậu ấm áp, cùng hệ sinh thái dịch vụ nghỉ dưỡng được hình thành và phát triển qua nhiều năm, Nha Trang tiếp tục là điểm đến quen thuộc của khách Nga trong những kỳ nghỉ dài tránh đông.

Nha Trang tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc của khách quốc tế trong những kỳ nghỉ dài tránh đông. Nguồn ảnh: Minh Tú

Kang Min-Jun, một du khách đến từ Busan (Hàn Quốc), thì chia sẻ sau lần thứ năm tới Nha Trang rằng anh vẫn “mê” nơi này, chỉ có điều những trải nghiệm sau 18h tối vẫn còn khá đơn điệu. Câu chuyện ấy phần nào cho thấy bài toán tiếp theo của phố biển không còn đơn thuần là kéo thêm khách đến, mà là tạo thêm lý do để họ ở lâu hơn, đi nhiều hơn, chi tiêu nhiều hơn.

Đây cũng là khoảng trống mà một Downtown mới đang được đặt vào giữa lòng Nam Nha Trang: nơi du khách có thể bắt đầu buổi tối bằng một bữa ăn, tiếp nối bằng show diễn trên mặt nước, dừng lại ở chợ đêm, ngắm pháo hoa rồi trở về nơi lưu trú mà không cần rời khỏi một hệ sinh thái trải nghiệm.

Khi du khách không còn chỉ “đến Nha Trang”, mà muốn sống trọn một đêm ở Nha Trang

Sức hút của một thành phố du lịch ngày nay không chỉ được đo bằng số lượt khách qua cửa sân bay hay số phòng khách sạn được lấp đầy. Thước đo quan trọng hơn nằm ở câu hỏi: du khách ở lại bao lâu, họ tiêu tiền vào những trải nghiệm nào ngoài phòng ngủ?

Những con số mới nhất của Khánh Hòa cho thấy dư địa này rất lớn. Sau khi tổng kết 9 tháng đầu năm, tỉnh đã đưa ra con số choáng ngợp, dự kiến cả năm đón hơn 23,7 triệu lượt khách, tăng 44,8% và vượt 9,1% so với chỉ tiêu năm. Trong đó, khách quốc tế dự kiến đạt hơn 9,4 triệu lượt, tăng hơn 69,6%.Như vậy, bài toán của Nha Trang trong giai đoạn mới không đơn giản là “đón thêm khách”, mà là làm thế nào để một ngày của du khách có thêm nhiều điểm chạm tiêu dùng. Một buổi sáng trên biển. Một buổi chiều thư giãn. Và khi mặt trời lặn, thành phố đủ hấp dẫn để du khách không muốn trở về phòng.

Đó chính là lúc kinh tế đêm trở thành “át chủ bài” của kinh tế du lịch. Thực tế tại Khánh Hòa cũng cho thấy nhu cầu này ngày càng rõ. Trong định hướng phát triển du lịch, địa phương xác định phát triển kinh tế ban đêm, đa dạng hóa sản phẩm và tăng sức hấp dẫn để tạo nguồn thu là một trong những hướng đi quan trọng. Nếu lượng khách là “đầu vào”, thì trải nghiệm chính là thứ quyết định khả năng tạo doanh thu.

Festival Island: Từ “đảo giải trí” nội khu thành “sân khấu” của cả điểm đến

Trong bức tranh đó, Festival Island thuộc đại đô thị Charmora City được quy hoạch theo logic khác với một điểm vui chơi đơn lẻ: biến hòn đảo thành một hệ sinh thái trải nghiệm có thể vận hành xuyên ngày - đêm.

Tâm điểm là Chợ đêm VUIFest, các show Jetski, Flyboard, những chương trình nghệ thuật, âm nhạc và pháo hoa. Thay vì để du khách phải di chuyển qua nhiều điểm đến khác nhau để tìm kiếm hoạt động buổi tối, các trải nghiệm được đưa về cùng một không gian.

Festival Island quy tụ chợ đêm VUIFest, show diễn, chương trình nghệ thuật và pháo hoa mỗi đêm.

Đó cũng là cách một “Downtown” được thành hình: không nhất thiết phải bắt đầu bằng những tòa nhà cao tầng, mà bắt đầu từ mật độ trải nghiệm đủ lớn để hình thành thói quen lui tới.

Festival Island nằm trong quần thể Charmora City quy mô 227 ha tại Nam Nha Trang, được bao bọc bởi sông Quán Trường và sông Tắc. Không gian đảo tạo ra một lợi thế khác biệt: vừa có cảm giác tách biệt của một điểm đến nghỉ dưỡng, vừa nằm trong cấu trúc đô thị và kết nối giao thông của khu vực.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở cách tổ chức không gian. Hồ sân khấu nước rộng khoảng 7,3 ha, hồ pháo hoa 5,68 ha cùng tuyến đường dạo ven hồ dài hơn 2 km tạo thành một “khán đài” ngoài trời. Khi hoàng hôn xuống, mặt nước trở thành sân khấu; đường dạo trở thành nơi tập trung dòng người; còn những chương trình biểu diễn, âm nhạc và pháo hoa trở thành lý do để du khách ở lại lâu hơn.

Bên cạnh nhịp sống lễ hội là cụm tiện ích nghỉ dưỡng gồm bể bơi khoảng 1.400 m2, khu khoáng nóng Onsen, Clubhouse. Điều này tạo nên một cấu trúc khá đặc biệt: ban ngày là nghỉ dưỡng, buổi tối là giải trí, còn xuyên suốt là trải nghiệm sống xanh sinh thái gắn với sông nước. Đó cũng là cách một điểm đến có thể mở rộng “thời gian sử dụng” của du khách thay vì chỉ bán một đêm lưu trú.

Quy hoạch ban ngày nghỉ dưỡng, buổi tối giải trí mở rộng tối đa thời gian lưu trú của du khách.

Tương lai khi Sun Group đầu tư mạnh mẽ và hoàn thiện những sản phẩm giải trí đẳng cấp thế giới như Phú Quốc, Cát Bà, Đà Nẵng đã từng có, Festival Island còn có thể phát triển lên những nấc thang mới, là “veddette” và nơi hút dòng khách của cả điểm đến.

The Fest và bài toán “ngủ ở đâu” khi Downtown sáng đèn

Nếu Festival Island là nơi kéo du khách ra khỏi phòng hàng đêm, thì một câu hỏi khác lập tức xuất hiện: họ sẽ ở đâu để có thể sống gần nhất với những trải nghiệm ấy?

The Fest được đặt vào chính khoảng trống đó. Tọa lạc tại vùng lõi Festival Island, bộ ba tháp căn hộ dịch vụ The Fest tiếp giáp trực diện hồ sân khấu nước. Thay vì chỉ xem một căn hộ như nơi để ngủ, lợi thế lớn nhất của sản phẩm nằm ở khả năng biến chính không gian lưu trú thành một phần của trải nghiệm.

Từ ban công, du khách có thể theo dõi các chương trình trên mặt nước, âm nhạc và pháo hoa mà không cần di chuyển xa. Với một thị trường lưu trú ngày càng thiên về trải nghiệm, khoảng cách từ “nơi ở” tới “nơi chơi” đôi khi cũng chính là một lợi thế kinh doanh.Trong các tòa tháp The Fest, có tòa được phát triển theo mô hình 100% thương mại dịch vụ, với khoảng 60% cơ cấu là căn Studio, bên cạnh dòng 1PN+ và căn góc Panorama. Đây là cơ cấu hướng tới nhóm khách trẻ, khách tự túc hoặc những nhóm du khách muốn chủ động lựa chọn cách lưu trú thay vì phụ thuộc vào mô hình khách sạn truyền thống.

Với Festival Island, câu chuyện không chỉ là dựng thêm một khu vui chơi. Đó là thử nghiệm một mô hình trong đó trải nghiệm kéo khách đến, không gian giữ chân khách, còn lưu trú nằm ngay giữa dòng chảy tiêu dùng ấy.