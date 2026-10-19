[e-Magazine] Ngô Bảo Hân: ‘Em muốn hiểu nhân vật thay vì chỉ nhớ lời thoại’

Ngô Bảo Hân bén duyên với nghệ thuật từ niềm yêu thích nhảy múa. Năm 2025, em đảm nhận vai Lỗ Thị Nguyệt trong phim điện ảnh “Hoàng tử quỷ”.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Ngô Bảo Hân kể về những trải nghiệm trên phim trường, kỷ niệm biểu diễn và mong muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực nghệ thuật. Gia đình em cũng chia sẻ về quá trình đồng hành, định hướng để con theo đuổi đam mê nhưng vẫn phù hợp với lứa tuổi.

Ngô Bảo Hân cho biết lần đầu đứng trước máy quay là một trải nghiệm đặc biệt bởi mọi thứ đều mới mẻ, từ cách làm việc trên phim trường đến việc ghi nhớ lời thoại, thể hiện biểu cảm và thực hiện theo hướng dẫn của ê-kíp.

“Em vừa hồi hộp vừa tò mò vì trước đây mình chỉ xem phim trên màn ảnh, còn bây giờ lại có cơ hội trực tiếp tham gia vào quá trình tạo nên một sản phẩm.

Điều khiến em thích thú nhất vẫn là được hóa thân thành một nhân vật và trải nghiệm những câu chuyện khác với cuộc sống thường ngày của mình. Sau mỗi lần quay, em lại học thêm một điều mới, chính điều đó khiến em càng muốn tiếp tục thử sức với diễn xuất”, Ngô Bảo Hân chia sẻ.

Trong những dự án đã tham gia, vai Lỗ Thị Nguyệt trong phim điện ảnh “Hoàng tử quỷ” để lại cho Ngô Bảo Hân nhiều dấu ấn.

“Đây là một vai diễn rất quan trọng trong hành trình làm nghệ thuật của em vì em có cơ hội được tham gia một dự án điện ảnh và làm việc cùng nhiều cô chú, anh chị diễn viên giàu kinh nghiệm.

Em vẫn nhớ những trải nghiệm khi được làm việc trong cùng một dự án với Anh Tú Atus – người đảm nhận vai Thân Đức, Lương Thế Thành – vai Lỗ Đạt, Hoàng Linh Chi – vai Đào Trúc Anh, Rima Thanh Vy – vai Đào Mộng Yên và Huỳnh Thanh Trực – vai Phan Cuồng.

Qua vai diễn này, em học được rất nhiều điều, từ cách tìm hiểu nhân vật, thể hiện cảm xúc cho đến cách làm việc trên phim trường. Em cũng nhận ra rằng để hoàn thành tốt một vai diễn, không chỉ cần nhớ lời thoại mà còn phải hiểu nhân vật đang nghĩ gì, cảm thấy như thế nào và vì sao nhân vật lại hành động như vậy.

Sau dự án, em cảm thấy mình trưởng thành hơn một chút và cũng hiểu hơn về công việc mà mình đang yêu thích. Em rất biết ơn vì đã có cơ hội tham gia bộ phim và nhận được sự yêu thương, động viên từ mọi người”, em nói.

Với Ngô Bảo Hân, những cảnh quay đòi hỏi khả năng thể hiện cảm xúc cũng là thử thách đáng nhớ.

“Đôi khi chỉ một thay đổi nhỏ trong ánh mắt, nét mặt hay cách nói cũng có thể khiến cảm xúc của cả cảnh quay thay đổi. Nhưng sau khi được các cô chú, anh chị hướng dẫn và tự mình thử thực hiện, em lại thấy quá trình đó rất thú vị.

Qua việc quan sát cách các diễn viên trong Hoàng tử quỷ tập trung vào nhân vật, em cũng hiểu thêm rằng mỗi diễn viên đều có cách riêng để tìm cảm xúc và chuẩn bị cho cảnh quay.

Em nhận ra rằng diễn xuất không chỉ đơn giản là ghi nhớ lời thoại, mà còn phải hiểu nhân vật đang nghĩ gì, cảm thấy như thế nào và vì sao nhân vật lại hành động như vậy. Mỗi lần vượt qua được một cảnh khó, em đều cảm thấy rất vui vì mình vừa học thêm được một điều mới”, Ngô Bảo Hân kể.

Làm việc cùng các diễn viên giàu kinh nghiệm cũng giúp em hiểu hơn về tinh thần làm nghề.

“Em học được rất nhiều điều từ các cô chú, anh chị diễn viên, đặc biệt là sự tập trung và tinh thần nghiêm túc trong công việc. Trong Hoàng tử quỷ, em có cơ hội quan sát cách các anh chị chuẩn bị cho nhân vật và tập trung vào từng cảnh quay.

Em nhận thấy mọi người luôn dành nhiều thời gian chuẩn bị cho vai diễn, nghiên cứu nhân vật và trao đổi với nhau để mỗi cảnh quay được thực hiện tốt nhất.

Ngoài chuyên môn, em còn học được cách lắng nghe, tiếp thu góp ý và phối hợp với mọi người trên phim trường. Có những điều tưởng như rất nhỏ nhưng lại giúp em tiến bộ hơn rất nhiều.

Em cảm thấy mình may mắn khi có cơ hội làm việc trong môi trường có nhiều người giàu kinh nghiệm. Em hy vọng ở những dự án tiếp theo, mình vẫn sẽ có cơ hội được học hỏi và hoàn thiện bản thân nhiều hơn”, Ngô Bảo Hân tâm sự.

Bên cạnh diễn xuất, nhảy múa là niềm yêu thích đã gắn bó với Ngô Bảo Hân từ nhỏ. Em từng tham gia biểu diễn trong các chương trình và MV, trong đó có tiết mục “Bao lời con chưa nói” của chương trình “Anh trai say hi”.

“Em thích nhất cảm giác được thể hiện năng lượng và niềm đam mê của mình khi đứng trên sân khấu.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là lần được tham gia làm dancer cho chương trình Anh trai say hi với tiết mục Bao lời con chưa nói. Đó là cơ hội để em được đứng trên một sân khấu lớn và trực tiếp thể hiện niềm đam mê nhảy múa của mình.

Em vẫn nhớ cảm giác hồi hộp và có một chút run khi đứng phía sau cánh gà, chờ đến lượt bước ra sân khấu. Lúc đó em cũng lo không biết mình có thể hoàn thành phần trình diễn thật tốt hay không.

Nhưng khi nhạc vang lên và bước ra sân khấu, mọi sự lo lắng dường như biến mất. Em chỉ tập trung vào âm nhạc, tận hưởng từng động tác và nhảy hết mình.

Trải nghiệm đó giúp em nhận ra rằng sân khấu không chỉ là nơi để biểu diễn, mà còn là nơi mình có thể tự tin thể hiện cá tính và niềm đam mê”, Ngô Bảo Hân kể.

Trước khi gặp lại Anh Tú Atus trong dự án điện ảnh, em từng có cơ hội làm việc cùng nam diễn viên ở tiết mục này.

“Đây là một trải nghiệm đáng nhớ đối với em, khi vừa được biểu diễn với niềm đam mê nhảy múa, vừa có cơ hội làm việc cùng anh. Đặc biệt, sau đó em lại có dịp gặp lại anh trong một dự án điện ảnh, mang đến cho em những trải nghiệm thú vị và đáng quý trên hành trình theo đuổi nghệ thuật”, em nói.

Sau thời gian luyện tập và tham gia nhiều chương trình, Ngô Bảo Hân nhận thấy bản thân tiến bộ ở cả diễn xuất lẫn nhảy múa.

“Đặc biệt, với nhảy múa, sau một thời gian luyện tập và tham gia nhiều chương trình biểu diễn, em cảm thấy các động tác của mình ngày càng mượt mà và linh hoạt hơn.

Bên cạnh đó, khả năng biểu cảm và thể hiện cảm xúc trước máy quay của em cũng được cải thiện qua từng dự án. Những trải nghiệm như tham gia Hoàng tử quỷ, được làm việc cùng các diễn viên có nhiều kinh nghiệm cũng giúp em hiểu hơn về sự khác nhau giữa việc ‘diễn cho đúng’ và thật sự cảm nhận nhân vật.

Em học thêm cách ghi nhớ lời thoại, lắng nghe đạo diễn và phối hợp với mọi người trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, em vẫn nghĩ mình còn rất nhiều điều phải học. Em muốn tiếp tục rèn luyện mỗi ngày để diễn xuất tự nhiên hơn, nhảy tốt hơn và tự tin thử sức với nhiều cơ hội mới trong tương lai”, Ngô Bảo Hân trải lòng.

Ngoài thời gian đi quay và biểu diễn, Ngô Bảo Hân dành thời gian nghe nhạc, xem phim, học tập và ở bên gia đình, bạn bè. Với em, cuộc sống thường ngày cũng có những niềm vui riêng.

“Khi không đi quay hay biểu diễn, em thường thích nghe nhạc, xem phim và dành thời gian cho việc học. Đây cũng là khoảng thời gian để em nghỉ ngơi và thư giãn sau những ngày tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Ngoài ra, em thích trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống và dành thời gian bên gia đình, bạn bè. Với em, những khoảnh khắc rất bình thường đó lại mang đến nhiều niềm vui và giúp mình cảm thấy thoải mái.

Em nghĩ cuộc sống của mình không chỉ có nghệ thuật mà còn có gia đình, bạn bè và những trải nghiệm rất bình dị của tuổi học trò.

Nếu khi đi quay hay biểu diễn, em cần tập trung, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc thì khi trở về cuộc sống thường ngày, em có thể thoải mái là chính mình.

Em muốn cân bằng giữa việc học, đam mê nghệ thuật và những mối quan hệ xung quanh để vừa phát triển bản thân, vừa có thể tận hưởng trọn vẹn tuổi học trò”, Ngô Bảo Hân nói.

Theo gia đình, cơ duyên đưa Ngô Bảo Hân đến với diễn xuất bắt đầu từ niềm yêu thích nhảy múa. Nhận thấy em có khả năng biểu cảm qua ánh mắt và nét mặt, gia đình tạo điều kiện để con học diễn xuất với diễn viên, đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến. Sau khoảng 3-4 tháng, Ngô Bảo Hân bắt đầu thử sức qua các buổi casting và dần có cơ hội tham gia phim ảnh, MV.

“Gia đình không đặt nặng việc con phải trở thành một diễn viên nổi tiếng, mà mong muốn con được trải nghiệm, học hỏi và phát triển khả năng của mình trong một môi trường phù hợp. Nếu có cơ hội đến, gia đình sẽ luôn cân nhắc và đồng hành cùng con”, gia đình chia sẻ.

Trong quá trình lựa chọn dự án, gia đình chú trọng nội dung, vai diễn, môi trường làm việc và lịch trình quay. Việc tham gia nghệ thuật cần phù hợp với độ tuổi, đồng thời không ảnh hưởng đến học tập của Ngô Bảo Hân.

“Gia đình thường cân nhắc khá kỹ về nội dung, tính chất của dự án, mức độ phù hợp với độ tuổi của con cũng như vai diễn mà con được đảm nhận.

Bên cạnh đó, gia đình cũng quan tâm đến môi trường làm việc, lịch trình quay và cách tổ chức trên phim trường. Điều quan trọng là phải đảm bảo con có thể cân bằng giữa hoạt động nghệ thuật và việc học tập.

Gia đình mong muốn mỗi dự án con tham gia đều là một trải nghiệm tích cực, giúp con có thêm cơ hội học hỏi nhưng vẫn giữ được sự thoải mái và phù hợp với lứa tuổi”, gia đình Ngô Bảo Hân cho biết.

Về định hướng lâu dài, gia đình mong Ngô Bảo Hân giữ được niềm đam mê, sự hồn nhiên và thái độ nghiêm túc với công việc. Theo gia đình, bên cạnh cơ hội phát triển chuyên môn, những trải nghiệm trong môi trường nghệ thuật còn giúp con học cách lắng nghe, tiếp thu góp ý và có trách nhiệm hơn với lựa chọn của mình.

Về phía Ngô Bảo Hân, em muốn tiếp tục theo đuổi diễn xuất và thử sức với những nhân vật có tính cách, hoàn cảnh khác nhau.

“Trong thời gian tới, em muốn tiếp tục theo đuổi diễn xuất vì đây là lĩnh vực mang đến cho em rất nhiều trải nghiệm thú vị và cũng giúp em khám phá thêm những khả năng của bản thân.

Sau trải nghiệm với Hoàng tử quỷ, em càng mong muốn có cơ hội thử sức với nhiều vai diễn khác nhau, có tính cách, hoàn cảnh và màu sắc riêng để tiếp tục học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Bên cạnh diễn xuất, em muốn tiếp tục nhảy múa và tham gia các hoạt động biểu diễn khi có cơ hội phù hợp. Em nghĩ mình còn trẻ nên vẫn muốn được trải nghiệm nhiều điều mới, miễn là những hoạt động đó phù hợp với khả năng và không ảnh hưởng đến việc học.

Ở thời điểm hiện tại, em không muốn đặt quá nhiều giới hạn cho bản thân. Em chỉ muốn từng bước trưởng thành, làm tốt những cơ hội đến với mình và tiếp tục học hỏi từ những người xung quanh.

Em hy vọng trong chặng đường phía trước, mình sẽ luôn nhận được sự yêu thương, ủng hộ từ gia đình, các cô chú, anh chị trong nghề và khán giả. Đó cũng là động lực để em tiếp tục cố gắng và theo đuổi những điều mình yêu thích”, Ngô Bảo Hân chia sẻ.