Nhóm PV
Đường Tây Thăng Long chậm tiến độ: Người dân chật vật di dời
Dự án đường Tây Thăng Long gặp khó khăn do thiếu mặt bằng sạch, hơn 681 hộ dân phải di dời trong cảnh tháo dỡ ngổn ngang tại Hà Nội.
Mỹ mở chiến dịch Cuồng nộ kinh tế, Iran đặt điều kiện đàm phán
Mỹ mở chiến dịch kinh tế lớn, Iran phản ứng bằng điều kiện đàm phán khắt khe, làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia.
Ngân hàng Nhà nước cấm chia nhỏ giao dịch trên 500 triệu từ 21/4
Từ 21/4, Ngân hàng Nhà nước cấm tuyệt đối việc chia nhỏ giao dịch trên 500 triệu đồng qua kênh chuyển tiền nhanh.
Tăng mạnh bạo lực gia đình đối với nam giới tại Việt Nam 2025
Nghiên cứu năm 2025 cho thấy số nam giới bị bạo lực gia đình tại Việt Nam tăng vọt, cùng với sự gia tăng của các vụ gây bạo lực từ nữ giới.
Hà Nội: Đề nghị cắt điện, xử phạt quán nước lấn chiếm vỉa hè
Hà Nội tăng cường kiểm tra, đề nghị cắt điện các quán nước lấn chiếm vỉa hè và xử phạt vi phạm để đảm bảo trật tự đô thị.
Mỹ chạm mốc hạn hán kỷ lục, đe dọa cháy rừng và an ninh lương thực
Cơ quan Giám sát hạn hán Mỹ công bố hơn 61% diện tích đang hạn hán nghiêm trọng, mức cao nhất từ năm 2000, đe dọa cháy rừng.
Đề xuất mới về thuế của Bộ Tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ
Bộ Tài chính đề xuất bỏ mức cố định 500 triệu doanh thu miễn thuế, tạo điều kiện linh hoạt hơn cho hộ kinh doanh từ năm 2026.
Hoài nghi về khoản tiết kiệm 11.000 USD của nhân viên giao hàng Mỹ
Tổng thống Trump tuyên bố nhân viên giao hàng tiết kiệm 11.000 USD từ chính sách miễn thuế tiền boa, nhưng Yahoo Finance cho rằng con số này không khả thi.
Tỷ phú Zara Amancio Ortega dẫn đầu ngành bất động sản toàn cầu
Tỷ phú Amancio Ortega, chủ sở hữu thương hiệu Zara, vừa chính thức soán ngôi trở thành chủ sở hữu bất động sản giàu nhất toàn cầu.
Kinh tế Trung Quốc tăng tốc 5%, xuất khẩu bùng nổ cứu vãn nhu cầu nội địa
GDP Trung Quốc quý I/2026 tăng 5% nhờ xuất khẩu tăng 15%, vượt dự báo, nhưng chính phủ hạ mục tiêu tăng trưởng năm nay.