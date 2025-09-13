Đường sắt nhẹ đầu tiên trên thế giới băng qua cầu nổi

Tàu điện siêu nhẹ Link "Crosslake Connection" chạy trên cầu nổi giữa hồ Washington báo hiệu bước phát triển quan trọng về cách thức đi lại trong tương lai.
Polestar 5 2026 mới là chiếc sedan thuần điện mang tính biểu tượng thương hiệu với bộ pin siêu lớn, hệ thống giảm xóc BWI và hệ thống lái đặc biệt.
Nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, một đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắt giữ.
Trong bộ ảnh Trung thu, Nhật Kim Anh khoe nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút bên cô con gái đáng yêu.
Polestar 5 2026 mới là chiếc sedan thuần điện mang tính biểu tượng thương hiệu với bộ pin siêu lớn, hệ thống giảm xóc BWI và hệ thống lái đặc biệt.
Trang Banana, nữ streamer từng 'làm mưa làm gió' trên cộng đồng mạng, vừa khiến người hâm mộ xôn xao với bộ ảnh mới theo phong cách nàng thơ đầy quyến rũ.
2 NSND Thu Huyền - Tấn Minh về chung một vào năm 2004. Đến nay, hôn nhân của cặp đôi vẫn gây chú ý.
Hàn Quốc là điểm đến công nghệ phát triển bậc nhất châu Á, nhưng Google Maps vẫn chưa thể hoạt động đầy đủ do lo ngại an ninh và cạnh tranh thị trường.
Đu trend biến ảnh chân dung thành mô hình 3D, nàng mẫu Janet Kanokwan Saesim khiến fan không thể rời mắt với loạt thành quả cực cuốn.
Nhân dịp sinh nhật, Thanh Trúc công khai nhiều khoảnh khắc đón tuổi mới bên Châu Khải Phong từ năm 2020.
Honda chính thức ra mắt ADV160 RoadSync 2026 tại Indonesia, mở rộng thêm dòng xe ga cao cấp của hãng với một bản nâng cấp hiện đại với loạt công nghệ cao cấp.
Ngay khi Louis Phạm đăng tải bộ ảnh mới, bạn trai Việt Kiều của cô nàng - Paul Lê đã ngay lập tức chia sẻ lại bộ ảnh của bạn gái với sự xuýt xoa.
Với phong cách gợi cảm mang đặc trưng riêng, cùng sắc vóc chuẩn và nét mặt đầy cuốn hút, Huệ Chi khiến fan không thể rời mắt bộ ảnh check-in bên bờ biển.
Hương Giang thăng hạng nhan sắc, ăn mặc gợi cảm trong một sự kiện của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025.
Quân đội Ukraine đã phải chịu thất bại nặng nề ở thành phố Kupyansk; Kiev nêu lý do cho thành công của quân đội Nga gần Kupyansk.
Tại World Sleep 2025 ở Singapore, Samsung giới thiệu Galaxy Watch8 với nhiều tính năng cải thiện giấc ngủ và chăm sóc sức khỏe toàn diện.
BTV Thảo Trang là cái tên gây chú ý khi dẫn bản tin thời sự và chuyên mục điểm tin hàng tuần của Châu Á trên kênh mới ra mắt của VTV là Vietnam Today.
Ước tính hàng triệu ong bắp cày châu Á từ 500 tổ có thể tràn vào Anh, gây nguy hiểm hệ sinh thái và khiến người dân bất an.
Tháng 8 âm lịch là thời khắc vàng son cho 3 con giáp khi sự nghiệp thăng tiến, tài chính khởi sắc, tình duyên êm ấm, gia đạo đủ đầy hạnh phúc.
Nhiều hot girl, mỹ nhân Việt dù chỉ sở hữu chiều cao dưới 1m60 nhưng vẫn khiến người khác phải ngước nhìn bởi gương mặt rạng rỡ, gu thời trang bắt mắt.
Diện trang phục ren đen xuyên thấu, Thiều Bảo Trang khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa cá tính.
Sau hơn nửa năm được chủ nhân cầm lái, hình ảnh của chiếc siêu xe mui trần Lamborghini Murcielago LP640-4 Roadster độc nhất Việt Nam mới được chia sẻ trở lại.