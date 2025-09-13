Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đường sắt nhẹ đầu tiên trên thế giới băng qua cầu nổi

Số hóa

Đường sắt nhẹ đầu tiên trên thế giới băng qua cầu nổi

Tàu điện siêu nhẹ Link "Crosslake Connection" chạy trên cầu nổi giữa hồ Washington báo hiệu bước phát triển quan trọng về cách thức đi lại trong tương lai.

Tuệ Minh
Danh tiếng về sự đổi mới của Seattle đã có bước tiến mới trong tuần này khi một đoàn tàu điện nhẹ Link đã tự mình vượt qua cầu nổi I-90. Việc bắt đầu thử nghiệm "Kết nối Crosslake" báo hiệu một bước tiến lớn trong việc thay đổi cách thức di chuyển trong tương lai của người lao động tại các trung tâm công nghệ ở hai bên bờ Hồ Washington.
Danh tiếng về sự đổi mới của Seattle đã có bước tiến mới trong tuần này khi một đoàn tàu điện nhẹ Link đã tự mình vượt qua cầu nổi I-90. Việc bắt đầu thử nghiệm "Kết nối Crosslake" báo hiệu một bước tiến lớn trong việc thay đổi cách thức di chuyển trong tương lai của người lao động tại các trung tâm công nghệ ở hai bên bờ Hồ Washington.
Sound Transit gọi cuộc vận hành thử là diễn tập cho "cột mốc lịch sử" đối với cơ quan và ngành vận tải vì đây là lần đầu tiên trên thế giới một đoàn tàu chạy bằng động cơ hoạt động trên một cây cầu nổi.
Sound Transit gọi cuộc vận hành thử là diễn tập cho "cột mốc lịch sử" đối với cơ quan và ngành vận tải vì đây là lần đầu tiên trên thế giới một đoàn tàu chạy bằng động cơ hoạt động trên một cây cầu nổi.
Trong loạt ảnh do Sound Transit công bố hôm thứ Tư, đường chân trời Bellevue, Washington, rực sáng từ xa khi đoàn tàu băng qua giữa làn đường hướng đông và hướng tây trên hồ. Góc nhìn của người soát vé cũng được hé lộ từ bên trong tàu.
Trong loạt ảnh do Sound Transit công bố hôm thứ Tư, đường chân trời Bellevue, Washington, rực sáng từ xa khi đoàn tàu băng qua giữa làn đường hướng đông và hướng tây trên hồ. Góc nhìn của người soát vé cũng được hé lộ từ bên trong tàu.
Sound Transit cho biết một đoàn tàu đã chạy qua cầu nhiều lần với tốc độ tăng dần, từ khoảng 8 km/h lên đến tốc độ vận hành tối đa 90 km/h. Cuộc thử nghiệm được tiến hành qua đêm để các đội có thể quan sát và ghi lại hiện tượng hồ quang điện dự kiến ​​xảy ra giữa đường dây điện trên cao và phương tiện đường sắt nhẹ.
Sound Transit cho biết một đoàn tàu đã chạy qua cầu nhiều lần với tốc độ tăng dần, từ khoảng 8 km/h lên đến tốc độ vận hành tối đa 90 km/h. Cuộc thử nghiệm được tiến hành qua đêm để các đội có thể quan sát và ghi lại hiện tượng hồ quang điện dự kiến ​​xảy ra giữa đường dây điện trên cao và phương tiện đường sắt nhẹ.
Việc thử nghiệm sẽ tiếp tục diễn ra không liên tục giữa các nhà ga mới tại Mercer Island và Judkins Park, để chuẩn bị cho việc khai trương toàn bộ Tuyến đường sắt nhẹ Link 2 vào đầu năm 2026.
Việc thử nghiệm sẽ tiếp tục diễn ra không liên tục giữa các nhà ga mới tại Mercer Island và Judkins Park, để chuẩn bị cho việc khai trương toàn bộ Tuyến đường sắt nhẹ Link 2 vào đầu năm 2026.
Khi mở cửa hoàn toàn, tuyến đường này sẽ kết nối trung tâm thành phố Seattle với trung tâm thành phố Bellevue và ga Redmond Technology tại khuôn viên trụ sở chính của Microsoft.
Khi mở cửa hoàn toàn, tuyến đường này sẽ kết nối trung tâm thành phố Seattle với trung tâm thành phố Bellevue và ga Redmond Technology tại khuôn viên trụ sở chính của Microsoft.
Lựa chọn phương tiện di chuyển này có khả năng tác động đến việc đi lại hàng ngày của hàng nghìn công nhân công nghệ và những người khác phải di chuyển bằng ô tô và xe buýt qua Hồ Washington giữa nhà và nơi làm việc tại Microsoft, Amazon, Google, Meta và nhiều công ty khác.
Lựa chọn phương tiện di chuyển này có khả năng tác động đến việc đi lại hàng ngày của hàng nghìn công nhân công nghệ và những người khác phải di chuyển bằng ô tô và xe buýt qua Hồ Washington giữa nhà và nơi làm việc tại Microsoft, Amazon, Google, Meta và nhiều công ty khác.
Chuyến đi dài khoảng 13 dặm giữa Seattle và trụ sở chính của Microsoft - có thể mất từ ​​20 phút đến hai giờ - đã gây ra sự thất vọng trong nhiều năm do sự bùng nổ công nghệ của khu vực và sự gia tăng dân số sau đó đã làm tắc nghẽn các tuyến đường trong khu vực.
Chuyến đi dài khoảng 13 dặm giữa Seattle và trụ sở chính của Microsoft - có thể mất từ ​​20 phút đến hai giờ - đã gây ra sự thất vọng trong nhiều năm do sự bùng nổ công nghệ của khu vực và sự gia tăng dân số sau đó đã làm tắc nghẽn các tuyến đường trong khu vực.
Bellevue cũng phát triển, đáng chú ý nhất là xung quanh Amazon, khi gã khổng lồ công nghệ này trước đây đã tuyên bố có kế hoạch bố trí 25.000 nhân viên doanh nghiệp tại nhiều tòa nhà khác nhau trong thành phố. Khoảng 50.000 người làm việc tại Seattle.
Bellevue cũng phát triển, đáng chú ý nhất là xung quanh Amazon, khi gã khổng lồ công nghệ này trước đây đã tuyên bố có kế hoạch bố trí 25.000 nhân viên doanh nghiệp tại nhiều tòa nhà khác nhau trong thành phố. Khoảng 50.000 người làm việc tại Seattle.
David Zapolsky, phó chủ tịch cấp cao phụ trách chính sách công toàn cầu kiêm cố vấn pháp lý tại Amazon, cho biết khi đoạn East Link dài 6,6 dặm của Tuyến 2, bao gồm tám nhà ga, được khai trương vào tháng 4: "Khuôn viên trung tâm thành phố Bellevue của chúng tôi được thiết kế dựa trên khả năng kết nối mà phương tiện giao thông công cộng mang lại, cho cả cộng đồng và các doanh nghiệp đang phát triển tại đây".
David Zapolsky, phó chủ tịch cấp cao phụ trách chính sách công toàn cầu kiêm cố vấn pháp lý tại Amazon, cho biết khi đoạn East Link dài 6,6 dặm của Tuyến 2, bao gồm tám nhà ga, được khai trương vào tháng 4: "Khuôn viên trung tâm thành phố Bellevue của chúng tôi được thiết kế dựa trên khả năng kết nối mà phương tiện giao thông công cộng mang lại, cho cả cộng đồng và các doanh nghiệp đang phát triển tại đây".
Theo tờ The Seattle Times, tuyến đường sắt này chuyên chở hơn 10.000 lượt hành khách mỗi ngày. Việc xây dựng đường ray và đưa tàu hỏa qua một cây cầu nổi không phải là một kỳ công kỹ thuật nhỏ. Các biện pháp bỏ phiếu, vượt ngân sách và chậm trễ kỹ thuật đã cản trở dự án, vốn được khởi công vào năm 2016 và dự kiến ​​khánh thành vào năm 2023.
Theo tờ The Seattle Times, tuyến đường sắt này chuyên chở hơn 10.000 lượt hành khách mỗi ngày. Việc xây dựng đường ray và đưa tàu hỏa qua một cây cầu nổi không phải là một kỳ công kỹ thuật nhỏ. Các biện pháp bỏ phiếu, vượt ngân sách và chậm trễ kỹ thuật đã cản trở dự án, vốn được khởi công vào năm 2016 và dự kiến ​​khánh thành vào năm 2023.
Tàu siêu nhẹ vận chuyển hành khách trên cầu nổi bắt qua hồ Washington.
Tuệ Minh
Geekwire
Link bài gốc Copy link
https://www.geekwire.com/2025/world-first-in-seattle-train-crosses-floating-bridge-in-a-preview-of-future-link-between-regions-tech-hubs/
#đường sắt nhẹ Washington #tàu điện siêu nhẹ Crosslake Connection #cầu nổi I-90 #vận tải công nghệ Seattle #đổi mới giao thông Seattle #tuyến đường sắt Light Link 2

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT