Dưới lớp cát sa mạc Ai Cập, phơi bày tu viện cổ kỳ lạ

Kho tri thức

Một tu viện Byzantine hoàn chỉnh được phát hiện dưới lớp cát sa mạc ở miền Nam Ai Cập gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
Các nhà khảo cổ học đến từ Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập, trong quá trình khai quật có hệ thống tại địa điểm được gọi là “Al-Deir”, thuộc làng Al-Qarya ở trung tâm tỉnh Sohag, đã tìm thấy một phát hiện có quy mô đặc biệt. Ảnh: @Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập.
Dưới lớp cát sa mạc miền Nam Ai Cập, họ tìm thấy tàn tích của một khu phức hợp nhà ở kết hợp tu viện hoàn chỉnh. Tu viện này có niên đại từ thời kỳ Byzantine. Ảnh: @Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập.
Công trình kiến ​​trúc này được xây dựng hoàn toàn bằng gạch bùn – vật liệu xây dựng đặc trưng của thung lũng sông Nile. Ảnh: @Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập.
Kiến trúc bao gồm các phòng ngủ, phòng ăn và một vương cung thánh đường. Có những bức tường vẫn còn lưu giữ dấu vết của lớp vữa trát và có các hốc, lối đi được xây dựng sẵn, chúng từng là hội trường hình chữ nhật.
Một số không gian khác có cấu trúc hình bán nguyệt ở phía đông, chắc chắn được dành cho việc cầu nguyện và thờ cúng tập thể. Ảnh: @Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập.
Nối liền với những phòng sinh hoạt chung này, người ta đã xác định được một loạt các phòng nhỏ, mái được lợp bằng vòm gạch, mà các nhà khảo cổ học cho rằng đó là kellia, hay các phòng riêng của các nhà sư - những nơi ẩn cư tuyệt đối và thiền định cá nhân. Ảnh: @Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập.
Phát hiện này mang đến một cái nhìn chưa từng có về tổ chức không gian và sinh hoạt hàng ngày của các cộng đồng Kitô giáo sơ khai ở miền nam Ai Cập. Ảnh: @Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
