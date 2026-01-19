Đưa chùa Bái Đính vào Minecraft, team Việt vô địch thế giới

Hà Nội

Tái hiện Ninh Bình và chùa Bái Đính trong Minecraft, team Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch cuộc thi xây dựng trên kênh MrBeast.

Thiên Trang (TH)
Video mới trên kênh game của MrBeast đã thu hút sự chú ý khi tổ chức cuộc thi xây dựng quốc gia trong thế giới Minecraft với sự góp mặt của nhiều đội mạnh.
Đại diện Việt Nam là team builder do YouTuber Neji dẫn dắt, lựa chọn Ninh Bình làm cảm hứng chủ đạo cho công trình dự thi.
Ngay khi ban giám khảo bước vào bản đồ Việt Nam, quy mô đồ sộ cùng địa hình núi non hùng vĩ đã khiến MrBeast không giấu được sự choáng ngợp.
Các địa danh nổi tiếng như Hang Múa, Núi Ngọa Long và chùa Bái Đính được tái hiện chi tiết, kết hợp hệ sinh thái cây cối, mặt nước sống động.
Đội Việt Nam còn gây ấn tượng khi sử dụng các vật phẩm tùy chỉnh như đèn lồng để tăng chiều sâu văn hóa, dù không có trong Minecraft gốc.
MrBeast liên tục dành lời khen, cho rằng bản đồ Việt Nam “không còn giống Minecraft” mà như đang đứng ngoài đời thực.
Chung cuộc, Việt Nam đạt 38,5 điểm, vượt Colombia và Thổ Nhĩ Kỳ để giành ngôi vô địch và nhận điểm 10 tuyệt đối từ MrBeast.
Chiến thắng này nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, trở thành niềm tự hào lớn của cộng đồng game thủ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
