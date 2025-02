Mâm cúng ngày vía Thần Tài 2025 đầy đủ, hút tài lộc

Ngày vía Thần Tài có nguồn gốc từ tín ngưỡng dân gian, gắn liền với các truyền thuyết thú vị về vị thần mang lại tài lộc và may mắn. Theo quan niệm dân gian Việt Nam, Thần Tài là vị thần quản lý tài lộc, mang đến sự sung túc và thịnh vượng. Ảnh minh họa Do vậy, vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, nhiều gia đình, đặc biệt là những người làm kinh doanh, buôn bán đều cúng Thần Tài với mong cầu một năm nhiều may mắn và tài lộc. Ảnh minh họa Mâm cúng ngày vía thần Tài không giống với mâm cúng gia tiên ngày Tết mà được chuẩn bị đơn giản hơn, không đòi hỏi các món ăn chế biến cầu kỳ, tốn nhiều thời gian. Tùy theo phong tục mỗi vùng miền và sự coi trọng của mỗi người mà mâm cúng được chuẩn bị khác nhau. Ảnh minh họa Theo truyền thống, mâm cúng vía Thần Tài gồm có các lễ vật: nến, hương, nước (3 chén), rượu (3 chén), gạo tẻ (1 đĩa), muối (1 đĩa), tiền vàng mã, hoa tươi, mâm ngũ quả, trầu cau, mâm cỗ mặn (tùy từng gia đình). Ảnh minh họa Đặc biệt, trong mâm cúng ngày vía Thần Tài thường có bộ tam sên. Bộ tam sên (tam sinh, tam sanh) là một nét văn hoá đặc biệt của người dân Nam Bộ trong phong tục cúng thần Tài; biểu trưng cho Thổ - Thuỷ - Thiên, được hiểu là 3 loài vật sinh sống ở 3 môi trường hoàn toàn khác nhau, mang ý nghĩa linh thiêng trong nghi lễ cúng bái. Ảnh Internet Với truyền thống của người miền Nam, mâm cúng Thần Tài đầy đủ ngoài những lễ vật trên thì không thể thiếu món cá lóc nướng. Ảnh Internet Ngoài ra, mâm cúng Thần Tài ngày vía Thần Tài (mồng 10 tháng Giêng) cần phải có rượu, hoa cúc, vàng giấy. Một đĩa tỏi sống từ 5 củ trở lên. Một đĩa sâu lòng đựng nước, thả cánh hoa để "tụ khí". Ảnh Internet Dân gian còn có tục mua vàng đặt lên bàn thờ lúc cúng để xin lộc thần Tài, cúng xong mang trên người để được may mắn quanh năm. Ảnh Internet Đồ lễ chuẩn bị để cúng Thần tài còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi gia đình những cùng không nên quá xa xỉ, gây lãng phí. Ảnh minh họa Lưu ý khi cúng vía Thần tài: Hoa cúng Thần Tài, không nên dùng hoa giả, cần mua hoa tươi, có nụ, có hương thơm càng tốt. Quả cũng không nên dùng quả nhựa mà nên cúng Thần Tài bằng quả tươi, ngon. Người ta thường dùng táo, lê, chuối, cam, quýt để cúng… Ảnh minh họa

