Doanh nhân Võ Phước Sỹ ghi dấu ấn doanh nghiệp Việt trên đất nước triệu voi

Dấu ấn tại dự án điện gió ở đất nước “Triệu Voi”

Doanh nhân Võ Phước Sỹ sinh ra và lớn lên tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ (nay là tỉnh Quảng Trị). Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chính truyền thống ấy đã hun đúc trong ông khát vọng vươn lên, tinh thần bền bỉ và ý chí dấn thân trên con đường lập nghiệp.

Doanh nhân Võ Phước Sỹ - Tổng Giám đốc Công ty TNHH XD & TM Phước Sỹ

Công việc đưa doanh nhân Võ Phước Sỹ đi qua nhiều miền đất, từ những công trường trong nước đến các dự án lớn tại Lào. Trong những năm gần đây, ông dành nhiều thời gian bám sát các công trình điện gió, trực tiếp theo dõi từng hạng mục thi công. Những cung đường từ huyện Lệ Thủy cũ qua Quốc lộ 8A, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sang nước bạn đã trở thành phần quen thuộc trong hành trình lao động bền bỉ của ông.

Trên mỗi công trình, doanh nhân Võ Phước Sỹ luôn có mặt để động viên cán bộ, công nhân, giám sát tiến độ và chất lượng thi công. Với ông, bảo đảm đúng thời gian, đúng kỹ thuật không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp mà còn là chữ tín với chủ đầu tư, nền tảng cho sự phát triển bền vững lâu dài của doanh nghiệp.

Hình ảnh dự án điện gió do công ty Phước Sỹ thi công tại nước bạn Lào

Đặc biệt, khi thi công các công trình trên đất nước Lào, trong tâm thức của ông luôn hiện hữu tình đoàn kết keo sơn giữa hai quốc gia Việt Nam và Lào. Bằng uy tín và thương hiệu đã được khẳng định, đầu năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phước Sỹ chính thức trúng thầu dự án điện gió tại Lào với tổng giá trị gần 2.000 tỷ đồng.

Đây là một trong những dự án năng lượng tái tạo trọng điểm tại đất nước triệu voi, đánh dấu bước tiến lớn của doanh nhân xứ Quảng trên thị trường xây dựng quốc tế.

Theo Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phước Sỹ, từ khi trúng thầu đến lúc hoàn thành, tập thể đơn vị cùng các đối tác tại Lào đã làm việc với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, đưa công trình về đích đúng tiến độ. Ngày 26/12/2025, 48 tuabin gió thuộc Nhà máy điện gió Savan 1, dự án do Tập đoàn T&T Group đầu tư và phát triển, đã chính thức vận hành thương mại, đưa dòng điện sạch về Việt Nam với tổng công suất đạt 300 MW.

Nhà máy điện gió Savan 1 đặt tại tỉnh Savannakhet, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, là dự án điện gió trên bờ có quy mô lớn nhất mà Tập đoàn T&T Group đầu tư từ trước đến nay. Công trình này đánh dấu bước đi đầu tiên của tập đoàn trong chiến lược phát triển năng lượng xuyên biên giới.

Với tổng công suất lắp đặt 495 MW và tổng mức đầu tư khoảng 768 triệu USD, Nhà máy điện gió Savan 1 được kỳ vọng trở thành dự án tiêu biểu trong hợp tác năng lượng giữa Việt Nam và Lào. Việc doanh nghiệp Phước Sỹ tham gia thi công dự án không chỉ khẳng định năng lực nhà thầu Việt, mà còn góp phần nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Xây dựng thương hiệu bằng chữ tín và trách nhiệm xã hội

Doanh nhân Võ Phước Sỹ chia sẻ, con người xứ Quảng vốn hồn hậu, sáng tạo, chịu khó, trọng chữ tín và giàu lòng nhân ái. Những phẩm chất đó đã trở thành giá trị cốt lõi, tạo nên thương hiệu Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phước Sỹ trên nhiều công trình lớn tại khu vực miền Trung.

Năm 2008, ông chính thức thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phước Sỹ. Sau hơn 15 năm hoạt động, doanh nghiệp đã trở thành một trong những đơn vị tiên phong ở khu vực miền Trung trong lĩnh vực xây dựng thương mại, với các hạng mục thi công đa dạng như công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường, bến cảng, san lấp mặt bằng, chống thấm công trình, cung cấp máy móc xây dựng, thiết bị điện máy và vận chuyển hàng hóa đường bộ.

Năm 2020, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phước Sỹ là một trong những nhà thầu chính thi công các hạng mục quan trọng cho Tập đoàn Formosa tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Hành trình phát triển không ít khó khăn, thử thách, song với bản lĩnh tiên phong, doanh nhân Võ Phước Sỹ luôn giữ vững quan điểm công trình sau phải lớn hơn, chất lượng hơn công trình trước.

Niềm vui của Doanh nhân Võ Phước Sỹ cùng vợ và bạn bè trong buổi lễ kỷ niệm cùng Công ty.

Trong lĩnh vực hạ tầng điện gió, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phước Sỹ đã ghi dấu ấn qua nhiều dự án lớn. Năm 2022, doanh nghiệp thi công toàn bộ hệ thống đường nội bộ và trụ móng cho 60 tuabin tại các trang trại điện gió ở huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ.

Tiếp đó là dự án điện gió tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ, một trong những khu vực phát triển năng lượng tái tạo mạnh mẽ nhất miền Trung. Doanh nghiệp cũng hợp tác với các công ty Hàn Quốc tại Quảng Ngãi, thực hiện gói thầu hơn 1.000 tỷ đồng, đồng thời thi công hệ thống bến cảng và đường nội bộ tại Khu công nghiệp Formosa.

Sinh ra và lớn lên trên miền quê cát trắng Lệ Thủy nhiều gian khó, nhưng đầy tự hào về truyền thống cách mạng, doanh nhân Võ Phước Sỹ thấu hiểu sâu sắc trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi năm doanh nghiệp đều chú trọng thực hiện công tác tri ân, chung tay cùng xã hội chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, doanh nhân Võ Phước Sỹ cho biết, tập thể công ty sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo trong lao động sản xuất, lấy chữ tín làm nền tảng trong mọi dự án. Đồng thời, chú trọng chăm lo đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước và đẩy mạnh các hoạt động tri ân, từ thiện vì sự phát triển chung của xã hội.

Với phương châm bền bỉ, trách nhiệm, chất lượng, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phước Sỹ xác định dự án điện gió tại Lào mới chỉ là giai đoạn đầu. Từ nay đến hết năm 2030, hành trình gắn bó với đất nước triệu voi còn nhiều cơ hội và thách thức. Bằng khát vọng và bản lĩnh đã được tôi luyện, doanh nhân Võ Phước Sỹ và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phước Sỹ được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương và đất nước.