Diễn viên Lan Thy xúc động đón nhận lời cầu hôn từ bạn trai

Giải trí

Diễn viên Lan Thy rơi nước mắt khi được bạn trai cầu hôn, đánh dấu cột mốc mới trong chuyện tình cảm.

Tại một đám cưới, diễn viên Lan Thy bất ngờ được nửa kia cầu hôn trước sự chứng kiến của đông đảo người thân, bạn bè. Ảnh: FB Lan Thy.
Nhiều nghệ sĩ gửi lời chúc đến Lan Thy. Khổng Tú Quỳnh nhắn nhủ: “Chúc mừng nhé”, trong khi diễn viên Quang Sơn để lại bình luận: “Chúc mừng em mình”. Ảnh: FB Lan Thy.
Trước màn cầu hôn, Lan Thy giữ kín chuyện tình cảm. Theo Znews, bạn trai của nữ diễn viên là nhạc trưởng Dustin Tiêu. Ảnh: FB Lan Thy.
Lan Thy xuất thân là người mẫu ảnh trước khi lấn sân diễn xuất. Cô từng gây chú ý khi tham gia bộ phim Em và Trịnh. Ảnh: VOV.
Trong Em và Trịnh, Lan Thy đảm nhận vai Bích Diễm – nàng thơ đầu tiên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chia sẻ với Thế Giới Điện Ảnh, nữ diễn viên cho biết sau bộ phim, cô nhận được nhiều lời mời công việc hơn. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
Sau thành công của Em và Trịnh, Lan Thy có giai đoạn hạn chế xuất hiện trên màn ảnh để nhìn lại bản thân và trau dồi thêm cho nghề. Chia sẻ trên HTV, cô cho biết luôn tự hỏi mình có thực sự đủ đam mê với diễn xuất và cần chuẩn bị gì cho chặng đường dài phía trước. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.
Những năm gần đây, Lan Thy dần trở lại với các dự án như Cô đừng hòng thoát khỏi tôi, Công tử Bạc Liêu, Tiệm ăn của quỷ, cho thấy sự nghiêm túc trong việc theo đuổi con đường diễn xuất. Ảnh: FB Lan Thy.
Lan Thy sở hữu nhan sắc trong trẻo, gương mặt hài hòa với đường nét mềm mại, sống mũi thanh thoát và đôi môi đầy đặn. Đôi mắt to, sáng giúp cô dễ gây thiện cảm trong những vai diễn nội tâm. Ảnh: FB Lan Thy.
Làn da sáng, đều màu cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng giúp Lan Thy giữ được vẻ đẹp tự nhiên, nữ tính. Ảnh: FB Lan Thy.
