Diện áo trễ vai "hững hờ", gái xinh Hàn Quốc đẹp chuẩn nàng thơ

Thường xuất hiện với phong cách đúng chuẩn nàng thơ, hot girl xứ Hàn là Lee Jung-kong khiến tim fan "lạc nhịp" mỗi lần khoe dáng.

Thiên Anh
Không cần những bộ cánh quá hở hang hay chiêu trò gây sốc, cô nàng hot girl có tên Lee Jung-kong sở hữu hơn 108.000 người theo dõi này lại chọn cho mình một lối đi riêng: sự quyến rũ đến từ những khoảng hở tinh tế, mà tâm điểm chính là bờ vai trần "hững hờ" đúng chuẩn nàng thơ hiện đại.
Nhìn vào những khung hình của Lee Jung-kong, điều đầu tiên khiến người ta phải ngẩn ngơ chính là gương mặt mang nét đẹp vừa ngây thơ, vừa sắc sảo.
Lee Jung-kong sở hữu đôi mắt to tròn, long lanh như chứa đựng cả một mặt hồ tĩnh lặng, kết hợp cùng sống mũi cao thanh tú và đôi môi căng mọng đầy mời gọi.
Layout trang điểm của Jung-kong thường thiên về tông trong suốt, nhấn vào đôi má ửng hồng và làn da trắng sứ mịn màng không tì vết.
Thần thái của cô không phải kiểu rực rỡ như nắng hè mà lại mang chút "vibe" lạnh lùng, mơ màng của những buổi chiều thu. Ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính của Jung-kong luôn có một sức mạnh vô hình, vừa như đang lẩn tránh, vừa như đang khiêu khích, khiến bất cứ ai lỡ sa vào cũng khó lòng dứt ra được.
Nếu phải chọn ra một đặc điểm hình thể cuốn hút nhất của Lee Jung-kong, đó chắc chắn là bờ vai gầy thanh mảnh và xương quai xanh cực phẩm. Trong hầu hết các bài đăng, cô nàng đều khéo léo phô diễn ưu điểm này một cách đầy nghệ thuật.
Đôi vai của Jung-kong có độ dốc hoàn hảo, trắng ngần và mịn màng như tạc từ ngọc thạch. Khi khoác lên mình những chiếc áo len dệt kim mỏng manh hay áo trễ vai, bờ vai ấy hiện lên hững hờ, tạo nên một khoảng hở đầy tính nữ. Đó là sự gợi cảm không phô trương, một kiểu quyến rũ "văn minh" nhưng lại có sức sát thương cực lớn đối với cánh mày râu.
Từng đường nét xương quai xanh hiện rõ mỗi khi cô chuyển động hay tạo dáng nghiêng, biến mỗi khung hình trở thành một tác phẩm nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp hình thể tự nhiên.
Gu thời trang của Lee Jung-kong là bài học chuẩn chỉnh cho những ai muốn theo đuổi phong cách quyến rũ tinh tế. Cô là "tín đồ" trung thành của những thiết kế off-shoulder (trễ vai) và áo hai dây mảnh.
Jung-kong thường chọn những chiếc áo len có phần cổ rộng, cố tình để lệch sang một bên vai. Cách mặc này tạo cảm giác như chiếc áo đang chực chờ rơi xuống, khơi gợi trí tưởng tượng nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch cần có.
