Điểm cực lạ ở vùng đất khiến nhiều người thốt lên kinh ngạc

Kho tri thức

Công viên ngập nước iSimangaliso ở Nam Phi là vùng bảo tồn thiên nhiên độc đáo, nơi hội tụ đa dạng sinh học bậc nhất châu Phi.

T.B (tổng hợp)
Tên gọi mang ý nghĩa đặc biệt. Trong tiếng Zulu, “iSimangaliso” có nghĩa là “điều kỳ diệu” hay “điều khiến con người phải kinh ngạc”, phản ánh chính xác cảm nhận của du khách trước vẻ đẹp tự nhiên nơi đây. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái đa dạng hiếm thấy. Công viên ngập nước iSimangaliso bao gồm hồ nước ngọt, đầm phá, rạn san hô, bãi biển cát, rừng ngập mặn và thảo nguyên, tạo nên sự chuyển tiếp sinh thái độc đáo trong một khu vực duy nhất. Ảnh: Pinterest.
Nơi sống của động vật biển và trên cạn. iSimangaliso là một trong số ít nơi trên thế giới có thể bắt gặp hà mã, cá sấu trong đầm phá, đồng thời chỉ cách vài kilômét là cá voi, cá heo và rùa biển ngoài khơi. Ảnh: Pinterest.
Quần thể hà mã lớn nhất Nam Phi. Hàng nghìn cá thể hà mã sinh sống trong hệ thống hồ và đầm phá của công viên, trở thành biểu tượng sinh học gắn liền với hình ảnh iSimangaliso. Ảnh: springnest.com.
Thiên đường của các loài chim. Khu bảo tồn ghi nhận hơn 500 loài chim, từ chim nước, chim săn mồi đến chim di cư, khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho giới nghiên cứu và quan sát chim. Ảnh: Pinterest.
Bãi đẻ trứng quan trọng của rùa biển. Các bãi biển hoang sơ của iSimangaliso là nơi các loài rùa biển quay về đẻ trứng hằng năm, đóng vai trò sống còn đối với chu kỳ sinh sản của chúng. Ảnh: thesaunter.co.za.
Sự kết hợp giữa bảo tồn và cộng đồng địa phương. Công viên được quản lý theo mô hình vừa bảo vệ thiên nhiên, vừa tạo sinh kế cho cộng đồng Zulu bản địa thông qua du lịch sinh thái bền vững. Ảnh: Pinterest.
