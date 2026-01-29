Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Dấu tích 1.500 tuổi nằm giữa rừng nguyên sinh của nền văn minh bí ẩn Tairona

Kho tri thức

Dấu tích 1.500 tuổi nằm giữa rừng nguyên sinh của nền văn minh bí ẩn Tairona

Ciudad Perdida là một di tích cổ bí ẩn ẩn sâu trong rừng rậm Colombia, gắn liền với nền văn minh thời tiền Colombo rực rỡ.

T.B (tổng hợp)
Thành phố cổ hơn cả Machu Picchu. Ciudad Perdida, còn gọi là Teyuna, được xây dựng khoảng năm 800 sau Công nguyên, sớm hơn Machu Picchu của người Inca gần 600 năm, cho thấy trình độ phát triển cao của các nền văn minh bản địa ở Bắc Nam Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Thành phố cổ hơn cả Machu Picchu. Ciudad Perdida, còn gọi là Teyuna, được xây dựng khoảng năm 800 sau Công nguyên, sớm hơn Machu Picchu của người Inca gần 600 năm, cho thấy trình độ phát triển cao của các nền văn minh bản địa ở Bắc Nam Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Do nền văn minh Tairona kiến tạo. Di tích này là trung tâm quan trọng của người Tairona, một nền văn minh tiền Colombo nổi tiếng với kỹ thuật xây dựng bằng đá, hệ thống thủy lợi tinh vi và đời sống tâm linh phong phú. Ảnh: Pinterest.
Do nền văn minh Tairona kiến tạo. Di tích này là trung tâm quan trọng của người Tairona, một nền văn minh tiền Colombo nổi tiếng với kỹ thuật xây dựng bằng đá, hệ thống thủy lợi tinh vi và đời sống tâm linh phong phú. Ảnh: Pinterest.
Ẩn mình trong dãy núi Sierra Nevada de Santa Marta. Ciudad Perdida nằm sâu trong rừng rậm nhiệt đới, ở độ cao khoảng 1.200 mét, được bao quanh bởi núi non hiểm trở, khiến nơi đây gần như biệt lập suốt hàng thế kỷ. Ảnh: Pinterest.
Ẩn mình trong dãy núi Sierra Nevada de Santa Marta. Ciudad Perdida nằm sâu trong rừng rậm nhiệt đới, ở độ cao khoảng 1.200 mét, được bao quanh bởi núi non hiểm trở, khiến nơi đây gần như biệt lập suốt hàng thế kỷ. Ảnh: Pinterest.
Chỉ có thể tiếp cận bằng hành trình đi bộ gian nan. Để đến được di tích, du khách phải trekking nhiều ngày xuyên rừng, vượt sông và leo hơn 1.200 bậc đá cổ, biến chuyến đi thành một trải nghiệm khám phá đầy thử thách. Ảnh: Pinterest.
Chỉ có thể tiếp cận bằng hành trình đi bộ gian nan. Để đến được di tích, du khách phải trekking nhiều ngày xuyên rừng, vượt sông và leo hơn 1.200 bậc đá cổ, biến chuyến đi thành một trải nghiệm khám phá đầy thử thách. Ảnh: Pinterest.
Hệ thống kiến trúc bậc thềm độc đáo. Ciudad Perdida gồm hàng trăm bậc thềm tròn và nền đá liên kết bằng lối đi lát đá, thể hiện tư duy quy hoạch đô thị hài hòa với địa hình núi dốc. Ảnh: Pinterest.
Hệ thống kiến trúc bậc thềm độc đáo. Ciudad Perdida gồm hàng trăm bậc thềm tròn và nền đá liên kết bằng lối đi lát đá, thể hiện tư duy quy hoạch đô thị hài hòa với địa hình núi dốc. Ảnh: Pinterest.
Từng bị lãng quên suốt nhiều thế kỷ. Sau khi người Tây Ban Nha xâm lược khu vực, thành phố bị bỏ hoang và dần bị rừng rậm nuốt chửng, cho đến khi được phát hiện lại vào năm 1972 bởi những người đào vàng địa phương. Ảnh: Pinterest.
Từng bị lãng quên suốt nhiều thế kỷ. Sau khi người Tây Ban Nha xâm lược khu vực, thành phố bị bỏ hoang và dần bị rừng rậm nuốt chửng, cho đến khi được phát hiện lại vào năm 1972 bởi những người đào vàng địa phương. Ảnh: Pinterest.
Giá trị tâm linh vẫn còn sống động. Với các cộng đồng bản địa hiện nay như Kogi, Arhuaco hay Wiwa, Ciudad Perdida không chỉ là di tích lịch sử mà còn là không gian thiêng liêng gắn liền với vũ trụ quan truyền thống. Ảnh: Pinterest.
Giá trị tâm linh vẫn còn sống động. Với các cộng đồng bản địa hiện nay như Kogi, Arhuaco hay Wiwa, Ciudad Perdida không chỉ là di tích lịch sử mà còn là không gian thiêng liêng gắn liền với vũ trụ quan truyền thống. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng khảo cổ quan trọng của Colombia. Ngày nay, Ciudad Perdida được xem là một trong những di tích khảo cổ giá trị nhất Colombia, góp phần làm sáng tỏ lịch sử tiền Colombo và thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu quốc tế. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng khảo cổ quan trọng của Colombia. Ngày nay, Ciudad Perdida được xem là một trong những di tích khảo cổ giá trị nhất Colombia, góp phần làm sáng tỏ lịch sử tiền Colombo và thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu quốc tế. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Di tích cổ Ciudad Perdida #Nền văn minh Tairona #Khám phá rừng Colombia #Kiến trúc bậc thềm độc đáo #Lịch sử tiền Colombo #Truyền thống tâm linh bản địa

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT