Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
5 cây trồng trong nhà con cháu nhiều đời hưởng phúc lộc

Kho tri thức

5 cây trồng trong nhà con cháu nhiều đời hưởng phúc lộc

Việc duy trì một vài loại cây phong thủy trong không gian sống cũng chính là cách để con cháu trân trọng sự sum vầy, mong cầu phúc lộc và gìn giữ sự an yên.

Theo Đinh Anh / Phụ Nữ Số
1. Cây lựu cảnh - đỏ hoa, đỏ lộc: Lựu cảnh là lựa chọn phổ biến trong nhà phố bởi thân cây nhỏ, có thể trồng chậu và dễ tạo dáng bonsai. Hoa lựu đỏ rực tượng trưng cho sự may mắn, vượng khí.
1. Cây lựu cảnh - đỏ hoa, đỏ lộc: Lựu cảnh là lựa chọn phổ biến trong nhà phố bởi thân cây nhỏ, có thể trồng chậu và dễ tạo dáng bonsai. Hoa lựu đỏ rực tượng trưng cho sự may mắn, vượng khí.
Quả lựu nhiều hạt gợi hình ảnh con đàn cháu đống, gia đình sung túc. Đặt một chậu lựu cảnh ở ban công hoặc trước hiên vừa đẹp mắt vừa giúp ngôi nhà thêm sức sống.
Quả lựu nhiều hạt gợi hình ảnh con đàn cháu đống, gia đình sung túc. Đặt một chậu lựu cảnh ở ban công hoặc trước hiên vừa đẹp mắt vừa giúp ngôi nhà thêm sức sống.
2. Cây quất - tượng trưng cho tài lộc: Không chỉ xuất hiện trong dịp Tết, quất cảnh còn được nhiều gia đình trồng quanh năm. Dáng cây nhỏ gọn, có thể trồng trong chậu, phù hợp với không gian hạn chế.
2. Cây quất - tượng trưng cho tài lộc: Không chỉ xuất hiện trong dịp Tết, quất cảnh còn được nhiều gia đình trồng quanh năm. Dáng cây nhỏ gọn, có thể trồng trong chậu, phù hợp với không gian hạn chế.
Quả quất chín vàng óng thể hiện sự sung túc, dồi dào. Nhiều người tin rằng, trong nhà có chậu quất xanh tốt, gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi.
Quả quất chín vàng óng thể hiện sự sung túc, dồi dào. Nhiều người tin rằng, trong nhà có chậu quất xanh tốt, gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi.
3. Cây sung cảnh - mong cầu viên mãn: Khác với cây sung cổ thụ ở làng quê, sung cảnh trong chậu nhỏ vừa trang trí vừa mang ý nghĩa phong thủy. Quả sung mọc thành chùm, thể hiện sự sung túc, trọn vẹn.
3. Cây sung cảnh - mong cầu viên mãn: Khác với cây sung cổ thụ ở làng quê, sung cảnh trong chậu nhỏ vừa trang trí vừa mang ý nghĩa phong thủy. Quả sung mọc thành chùm, thể hiện sự sung túc, trọn vẹn.
Gia đình ở nhà phố có thể đặt chậu sung cảnh nơi ban công, sân thượng hay trước cửa. Đây là loại cây chịu nắng tốt, ít tốn công chăm sóc nhưng vẫn đem lại cảm giác xanh mát và bình an.
Gia đình ở nhà phố có thể đặt chậu sung cảnh nơi ban công, sân thượng hay trước cửa. Đây là loại cây chịu nắng tốt, ít tốn công chăm sóc nhưng vẫn đem lại cảm giác xanh mát và bình an.
4. Cây bưởi bonsai - hương thơm, lộc đầy nhà: Những năm gần đây, xu hướng trồng bưởi cảnh bonsai ngày càng phổ biến ở đô thị.
4. Cây bưởi bonsai - hương thơm, lộc đầy nhà: Những năm gần đây, xu hướng trồng bưởi cảnh bonsai ngày càng phổ biến ở đô thị.
Cây bưởi bonsai dáng gọn gàng, quả trĩu cành, vừa làm đẹp vừa mang ý nghĩa no đủ, hưng thịnh. Đặc biệt, hoa bưởi nở trắng muốt, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp nhà, tạo cảm giác dễ chịu và thư thái.
Cây bưởi bonsai dáng gọn gàng, quả trĩu cành, vừa làm đẹp vừa mang ý nghĩa no đủ, hưng thịnh. Đặc biệt, hoa bưởi nở trắng muốt, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp nhà, tạo cảm giác dễ chịu và thư thái.
5. Cây trầu bà - sức sống bền bỉ, phúc lộc dồi dào: Trầu bà là loài cây leo, dễ trồng trong chậu nhỏ, giỏ treo hoặc để bàn. Lá trầu bà xanh mướt quanh năm, tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn và sức sống bền bỉ.
5. Cây trầu bà - sức sống bền bỉ, phúc lộc dồi dào: Trầu bà là loài cây leo, dễ trồng trong chậu nhỏ, giỏ treo hoặc để bàn. Lá trầu bà xanh mướt quanh năm, tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn và sức sống bền bỉ.
Nhiều gia đình chọn đặt trầu bà ở phòng khách hoặc ban công như một “bộ lọc không khí tự nhiên”, vừa thanh lọc môi trường vừa mang đến cảm giác tươi mới, an lành cho không gian sống.
Nhiều gia đình chọn đặt trầu bà ở phòng khách hoặc ban công như một “bộ lọc không khí tự nhiên”, vừa thanh lọc môi trường vừa mang đến cảm giác tươi mới, an lành cho không gian sống.
Trồng cây trong không gian đô thị không chỉ để làm đẹp, thanh lọc không khí mà còn như một cách tiếp nối truyền thống “nhà có cây, ắt có lộc”. Chỉ cần một chậu lựu đỏ hoa, một cây quất sai quả hay một khóm sung bonsai, ngôi nhà phố vốn chật hẹp bỗng trở nên tươi tắn, ấm áp.
Trồng cây trong không gian đô thị không chỉ để làm đẹp, thanh lọc không khí mà còn như một cách tiếp nối truyền thống “nhà có cây, ắt có lộc”. Chỉ cần một chậu lựu đỏ hoa, một cây quất sai quả hay một khóm sung bonsai, ngôi nhà phố vốn chật hẹp bỗng trở nên tươi tắn, ấm áp.
Ông bà xưa tin rằng, cây xanh là hiện thân của sự sống, mang lại nguồn năng lượng tích cực cho gia đình. (*Thông tin mang tính tham khảo).
Ông bà xưa tin rằng, cây xanh là hiện thân của sự sống, mang lại nguồn năng lượng tích cực cho gia đình. (*Thông tin mang tính tham khảo).
Theo Đinh Anh / Phụ Nữ Số
phunuso.baophunuthudo.vn
Link bài gốc Copy link
https://phunuso.baophunuthudo.vn/ong-ba-xua-dan-trong-nha-trong-duoc-1-trong-5-cay-nay-doi-hanh-thong-con-chau-ve-sau-at-huong-phuc-loc-193250915193109517.htm?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExSnpxb1hacVNUM3NMbk5jRwEeHNTr4V1weYV9CzgeeILRa35bXVDHJzhpXNQetJspWdX7IXDbLy0fF-UFztU_aem_jHB01L8wmpHfC71rKE1YKA
#cây lựu cảnh phong thủy #cây quất tài lộc #cây sung cảnh may mắn #bưởi bonsai thịnh vượng #trầu bà phong thủy #trồng cây trong nhà phố

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT