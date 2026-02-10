Dàn sao Sống chung với mẹ chồng giờ thế nào?

Hà Nội

Giải trí

Sau 9 năm phim Sống chung với mẹ chồng lên sóng, các diễn viên: nghệ sĩ Lan Hương, Bảo Thanh, Anh Dũng, Thu Quỳnh…có nhiều thay đổi trong cuộc sống.

Thu Cúc (tổng hợp)
Phát sóng năm 2017, Sống chung với mẹ chồng nhanh chóng tạo sức hút lớn nhờ kịch bản sát đời sống và dàn diễn viên thực lực như nghệ sĩ Lan Hương, Bảo Thanh, Anh Dũng, Thu Quỳnh. Ảnh: VietnamPlus.
Bảo Thanh ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai nàng dâu Minh Vân – nhân vật thẳng thắn, cá tính, không chấp nhận cam chịu trong hôn nhân. Sau bộ phim, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án nổi bật như Về nhà đi con, Những ngày không quên, phim điện ảnh Đôi mắt âm dương. Ảnh: VTV.
Năm 2020, Bảo Thanh tạm ngưng đóng phim để sinh con. Đến năm 2021, nữ diễn viên hạ sinh con gái thứ hai. Hiện tại, cô có cuộc sống gia đình bình yên. Ảnh: FB Bảo Thanh.
Trong phim, Anh Dũng vào vai Thanh – người chồng nhu nhược, mắc kẹt giữa mẹ và vợ. Sau Sống chung với mẹ chồng, anh tham gia nhiều dự án điện ảnh như Gái già lắm chiêu V, Thiên thần hộ mệnh, Người vợ cuối cùng. Ảnh: Vietnamnet.
Theo Vietnamnet, từ giữa năm 2024, Anh Dũng hạn chế cập nhật mạng xã hội. Thời gian qua, nam diễn viên khá kín tiếng về cả công việc lẫn đời tư. Ảnh: Znews.
Nghệ sĩ Lan Hương gây ấn tượng mạnh với vai mẹ chồng khó tính, để lại nhiều ám ảnh cho khán giả. Sau bộ phim, bà vẫn đều đặn tham gia các dự án truyền hình. Ảnh: Người Lao Động.
Ngoài đời, nghệ sĩ Lan Hương có cuộc hôn nhân viên mãn với nghệ sĩ Đỗ Kỷ từ năm 1989. Gia đình hạnh phúc hiện tại là chỗ dựa tinh thần lớn của nữ nghệ sĩ. Ảnh: Dân Việt.
Thu Quỳnh vào vai My – nàng dâu cá tính mạnh. Sau Sống chung với mẹ chồng, cô liên tục xuất hiện trong các bộ phim như Quỳnh búp bê, Về nhà đi con, Hương vị tình thân, Hành trình công lý, Cuộc chiến không giới tuyến. Ảnh: Người Đưa Tin.
Thu Quỳnh sinh con gái thứ 2 vào năm 2024. Trong cuộc phỏng vấn với Người Đưa Tin, cô cho biết: "Với hoàn cảnh của tôi thì “sự đơn thân” nằm ở việc không muốn đặt bút ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn lần thứ 2. Tôi không cổ xúy việc phụ nữ làm mẹ đơn thân, vì ở trong hoàn cảnh này mới cảm thấy vất vả, không phải là dễ dàng đâu. Tuy nhiên, có nhiều điều xảy ra trong cuộc sống khiến cho mình lựa chọn đi về hướng này”. Ảnh: FB Thu Quỳnh.
