Nhóm PV
HOT VIDEO
Xe điện gây tranh cãi ở hầm chung cư Hà Nội về chi phí sạc
Quỹ quản lý vận hành các chung cư tại Hà Nội đối mặt thâm hụt lớn do chi phí sạc xe điện, kèm nguy cơ cháy nổ từ pin và thiếu hạ tầng trạm sạc.
Đàm phán Mỹ-Iran đổ vỡ, giá dầu thế giới tăng 8%, Việt Nam vẫn rẻ
Đàm phán Mỹ-Iran thất bại khiến giá dầu toàn cầu tăng 8%. Việt Nam duy trì giá xăng nhờ cắt giảm thuế.
Dự án nghìn tỉ Suối Voi ở Huế bị rà soát thu hồi vì chậm tiến độ
Thanh tra Chính phủ yêu cầu rà soát và thu hồi dự án Khu du lịch Suối Voi trị giá hơn 1.000 tỉ đồng tại Huế vì chậm tiến độ.
Miền Bắc sắp đón mưa dông từ 16/4 sau nắng nóng trên 40 độ C
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối 16 đến ngày 17/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa dông, giúp dịu bớt nắng nóng gay gắt.
Iran công bố video tàu Mỹ suýt bị phá hủy ở eo biển Hormuz
Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 11/4 công bố video gây sốc về cuộc đối đầu căng thẳng tại eo biển Hormuz, nơi hai tàu khu trục Mỹ suýt bị phá hủy.
USD tăng nhẹ, ngân hàng bán ra kịch trần sau thỏa thuận Mỹ-Iran
Sáng 13/4/2026, USD tăng nhẹ, ngân hàng bán ra kịch trần sau thỏa thuận Mỹ-Iran, tỷ giá trung tâm đạt 25.106 đồng.
Việt Nam chi gần 3 tỷ USD nhập xăng dầu đối phó khủng hoảng năng lượng
Trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập xăng dầu trị giá gần 3 tỷ USD, tăng 78% so với cùng kỳ, đối phó khủng hoảng năng lượng do xung đột Trung Đông.
Mỹ phong tỏa toàn bộ cảng Iran từ 13/4
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM thông báo phong tỏa mọi cảng Iran trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman từ 13/4, Iran cảnh báo đáp trả quyết liệt.
Cảnh báo lừa đảo, mạo danh làm sổ đỏ đòi 30% tiền bồi thường đất
Công an xã Bình Khê, Gia Lai vừa phát đi cảnh báo khẩn về nhóm người lạ mạo danh làm sổ đỏ, đòi 30% tiền bồi thường đất quy hoạch dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.
Bộ Công An đề xuất tăng 15 lần quyền phạt tiền của CSGT
Dự thảo mới của Bộ Công An đề xuất tăng quyền phạt tiền của CSGT lên 15 lần, dự kiến có hiệu lực từ 1/7, lấy ý kiến đến 19/4.