Nhóm PV
HOT VIDEO
Du lịch TPHCM bùng nổ dịp lễ: Gần 1,7 triệu khách, 8.700 tỷ đồng
TPHCM đón gần 1,7 triệu khách trong kỳ lễ dài, đem lại doanh thu 8.700 tỷ đồng, trở thành điểm đến hot nhất cả nước.
Ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch qua Nam Cực: WHO vào cuộc
WHO phối hợp sơ tán y tế khẩn cấp sau khi ổ dịch virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch MV Hondius ngoài khơi Cape Verde, khiến ba người thiệt mạng.
Hét giá kem 100.000 đồng ở Nha Trang: Xác định 2 vi phạm
Cơ quan chức năng phường Nha Trang đã xác minh việc bán kem giá cao, xử lý người bán rong vì hai hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Asset Việt Nam từ chối trả tên miền chagee.vn cho hãng trà sữa
Asset Việt Nam chính thức bác yêu cầu hoàn trả từ Chagee Investment Pte Ltd, khẳng định sẽ phát triển nền tảng giáo dục thay vì kinh doanh F&B.
Sét đánh gây tràn 2.000 tấn mật mía tại nhà máy đường
Chiều 4/5, sét đánh trúng bể chứa tại Nhà máy Đường Sông Lam (Nghệ An) khiến gần 2.000 tấn mật mía tràn khắp khuôn viên, thiệt hại ước tính 7-8 tỷ đồng.
Người trẻ suy thận giai đoạn cuối: Thói quen nào đang hủy hoại thận?
Nam thanh niên 22 tuổi ở Hà Nội suy thận giai đoạn cuối do uống ít nước, ăn mặn, thức khuya. Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á ghi nhận ba ca ghép thận ở người trẻ.
Game Việt Nam vươn lên thứ hai thế giới về lượt tải
Báo cáo toàn cảnh ngành game Việt Nam 2025 cho thấy game mobile Việt đạt 4,9 tỉ lượt tải, đứng thứ hai sau Trung Quốc, với 210 studio và hơn 27.000 game mới.
Đức siết nghỉ ốm: Từ 6 tuần hưởng lương đến đề xuất cắt lương ngày đầu
Chính sách nghỉ ốm hào phóng khiến doanh nghiệp Đức thiệt hại 82 tỷ euro mỗi năm. Thủ tướng đề xuất cắt lương ngày đầu nhằm giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.
Thương mại ba nước Baltic với Nga sụt hơn 90% sau bốn năm
Estonia, Latvia và Lithuania giảm mạnh thương mại với Nga hơn 90% trong bốn năm, ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng của EU.
SSI rút lui khỏi cuộc đua tài sản số 200 tỷ USD, lý do bất ngờ
Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng tiết lộ, SSI chủ động không hoàn thiện hồ sơ dù thị trường tài sản mã hóa Việt Nam đạt 200 tỷ USD và 5 sàn được Bộ Tài chính phê duyệt.