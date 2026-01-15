Cứu thanh niên 38 tuổi nguy kịch sau nhảy cầu Bãi Cháy

Bệnh nhân Đ.T.G (38 tuổi) trú tại phường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, nhảy cầu Bãi Cháy, may mắn được người dân cứu và phối hợp các cơ quan chức năng và đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân lơ mơ hạn chế vận động, khó thở nhiều, sưng nề, bụng chướng kèm phổi giảm thông khí.

Ê-kíp phẫu thuật thực hiện mổ cấp cứu bệnh nhân Đ.T.G - Ảnh BVCC

Nhận thấy tình trạng nặng của bệnh nhân, khoa Cấp cứu đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Người bệnh được khẩn trương cấp cứu, hồi sức, hội chẩn các chuyên khoa thăm khám tổng quát và chụp cắt lớp toàn thân. Sau hội chẩn đánh giá bệnh nhân G bị sốc đa chấn thương, bụng trướng, khó thở, hình ảnh siêu âm cho thấy có rất nhiều máu trong ổ bụng.

Người bệnh được chuyển thẳng phòng mổ để tiến hành phẫu thuật cấp cứu, xử trí các vết thương và cầm máu ổ bụng, mở ổ bụng thấy có nhiều máu trong các khoang trong ổ bụng, chảy máu nhiều phía trên đầu thân tụy kèm máu cục tại nhiều vị trí.

Kíp mổ do BS.CKII Nguyễn Thanh Phương, Phó trưởng khoa Ngoại cùng các ê-kíp thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân, tiến hành mở ổ bụng để phát hiện chính xác vị trí chảy máu, làm sạch ổ bụng, kẹp chặt vết chảy máu và truyền bù khoảng 1200ml huyết tương và hồng cầu cho bệnh nhân sau mổ.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với kíp gây mê hồi sức, ca mổ trong 2 giờ đồng hồ diễn ra thuận lợi, tổn thương chảy máu được xử trí triệt để. Sau phẫu thuật ngày thứ 2, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy dưới sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Các chấn thương khác được điều trị bảo tồn và tiếp tục theo dõi.

BSCKII Nguyễn Tiến Dũng – Phó giám đốc bệnh viện cùng đại diện ê-kíp phẫu thuật thăm hỏi, động viên bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Không chỉ nỗ lực cứu sống bằng chuyên môn, đội ngũ y bác sĩ đã tích cực động viên, khích lệ tinh thần để bệnh nhân vượt qua cơn đau, lấy lại niềm tin và suy nghĩ tích cực sau biến cố.

Cùng ngày, Ban giám đốc đã lên thăm hỏi và động viên bệnh nhân. Ban giám đốc cũng cảm ơn toàn bộ ê-kíp nhân viên y tế kịp thời cứu chữa cho người bệnh. Chính sự tận tâm trong điều trị và chăm sóc đã giúp người bệnh từng bước ổn định sức khỏe thể chất và hồi phục cả về tinh thần, sẵn sàng trở lại cuộc sống.