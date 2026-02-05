Công nghệ càng hiện đại, vì sao con người càng kiệt sức?

Tiện nghi vật chất đạt đỉnh nhưng lo âu và kiệt quệ lan rộng, công nghệ dường như đang tối ưu hiệu suất hơn là hạnh phúc con người.
Một hố sụt bất ngờ đã xuất hiện tại một trạm xăng ở thủ đô Cairo của Ai Cập, do các hoạt động đào bới gần đó khiến nền đất trở nên không ổn định.
Vốn nổi tiếng với phong cách quyến rũ, TikToker Hà Môi khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tung bộ ảnh diện bikini nóng bỏng giữa khung cảnh tuyết trắng xóa.
Minh Triệu vén áo khoe vòng eo săn chắc. Đỗ Mỹ Linh cùng con gái Titi lên đồ pyjama đồng điệu chụp bộ ảnh mừng sinh nhật ông xã Đỗ Vinh Quang.
Thời điểm này, nho cảnh ở Khánh Hòa đang vào mùa thu hoạch, có chậu sai trĩu quả, tạo dáng đẹp giá bán lên tới 3,5 triệu đồng/chậu.
Theo tử vi cung hoàng đạo ngày 6/2, Song Ngư nếu biết quý trọng quý nhân dẫn đường sẽ vinh hoa phú quý. Kim Ngưu đừng có tâm lý cầu may.
Đăng ảnh mới, Xoài Non khoe nhan sắc 'búp bê sống' cùng vóc dáng mảnh mai, khác với những hình ảnh có phần tròn trịa lan truyền trên mạng trước đó không lâu.
Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy còn ghi điểm với công chúng khi chăm chỉ làm từ thiện. Mới nhất, nữ ca sĩ ủng hộ 400 triệu xây cầu.
Căn hộ mới của MC Thanh Thanh Huyền rộng 70 m2 ở Thủ Thiêm, TP HCM, bài trí theo phong cách tối giản với tông trắng chủ đạo.
Giới khảo cổ Iran vừa phát hiện hình khắc đá cổ xưa trên vách đá Istakhr, được cho là chân dung một vị vua Ba Tư thời Sasanian.
Trước Tết âm, 3 con giáp này chuẩn bị đón dòng chảy tài lộc mạnh mẽ, dễ dàng tích lũy tiền bạc, đón Tết sung túc, rực rỡ hơn bao giờ hết.
Xuất hiện đầy năng lượng và xinh đẹp trên sân tập pickleball, hot girl được mệnh danh 'búp bê sống' của showbiz Việt - Lilly Luta khiến fan không thể rời mắt.
Giữa mây trời Fansipan, hoa mận trắng bất ngờ khoe sắc tinh khôi, vẽ nên bức tranh xuân sớm dịu dàng, khiến du khách say mê và muốn dừng chân thật lâu.
Elon Musk gây chấn động khi sáp nhập SpaceX với xAI và X, hé lộ tham vọng xây dựng trung tâm dữ liệu AI ngoài không gian, thay đổi cuộc đua công nghệ toàn cầu.
Sau một năm đón con đầu lòng, Diễm My 9X khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện với vóc dáng thon gọn và nguồn năng lượng tích cực của người mẹ trẻ.
Giới khảo cổ Anh xôn xao khi một người dò tìm kim loại phát hiện con dấu Trung cổ khắc dòng chữ “bí mật của Richard”, mở ra bí ẩn lịch sử hàng trăm năm.
Sau 40 năm "mất tích", loài dơi móng ngựa Hill bất ngờ được tái phát hiện tại rừng nhiệt đới Nyungwe, Rwanda.
Ở tuổi 82, một bà nông dân Trung Quốc khiến mạng xã hội bùng nổ khi điều khiển drone nông nghiệp và bán nông sản qua livestream đầy tự tin.
Giới khảo cổ vừa giải mã bức tranh khảm Hy Lạp 1.600 năm với dòng chữ “Bình an cho các bậc trưởng lão”, hé lộ dấu tích viện dưỡng lão hiếm thấy thời cổ đại.
Dữ liệu mới từ tàu vũ trụ Juno của NASA cho thấy sao Mộc – hành tinh lớn nhất Hệ Mặt Trời – có kích thước nhỏ hơn và dẹt hơn ước tính trước đây.
Mẫu xe SUV điện Toyota C-HR 2026 hoàn toàn mới có phạm vi lái xe điện ước tính lên đến 466 km (290 dặm), khả năng sạc nhanh DC từ 10-80% trong khoảng 30 phút.
Mazda CX-5 phiên bản thuần điện bất ngờ xuất hiện qua loạt ảnh phác họa kỹ thuật số, mở ra viễn cảnh về một thế hệ SUV điện hoàn toàn mới của hãng xe Nhật Bản.