Công nghệ càng hiện đại, vì sao con người càng kiệt sức?

Số hóa

Công nghệ càng hiện đại, vì sao con người càng kiệt sức?

Tiện nghi vật chất đạt đỉnh nhưng lo âu và kiệt quệ lan rộng, công nghệ dường như đang tối ưu hiệu suất hơn là hạnh phúc con người.

Thiên Trang (TH)
Công nghệ từng được kỳ vọng giải phóng con người khỏi lao động nặng nhọc và áp lực sinh tồn.
Thế nhưng trong thực tế, xã hội hiện đại lại chứng kiến cảm giác kiệt sức, căng thẳng và bất an ngày càng phổ biến.
Phép ẩn dụ về “gà công nghiệp” cho thấy điều kiện vật chất tối ưu không đồng nghĩa với đời sống tinh thần lành mạnh.
Giống như gà bị nuôi trong môi trường kiểm soát hoàn hảo nhưng mất đi hành vi tự nhiên, con người hiện đại cũng bị bó hẹp trong các không gian hiệu suất.
Công nghệ thông tin khiến ranh giới giữa công việc và nghỉ ngơi gần như biến mất, khi tin nhắn và họp trực tuyến bám theo con người mọi lúc.
Thuật toán và dữ liệu đo lường hiệu suất biến lao động thành những chỉ số liên tục bị giám sát.
Cạnh tranh toàn cầu cùng chuẩn mực giáo dục ngày càng cao khiến cảm giác bất an trở thành trạng thái thường trực.
Vấn đề không nằm ở việc phát triển công nghệ, mà ở chỗ con người chọn tối ưu hóa năng suất hay hạnh phúc trong kỷ nguyên số.
#công nghệ #kiệt sức #hiện đại #tối ưu hóa #hạnh phúc #áp lực

