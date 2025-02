Xoài Non để lộ bí mật với Gil Lê trong khoảnh khắc vô tình

Misthy và Xoài Non từ trước nay có mối quan hệ thân thiết. Mới đây, MisThy đã chia sẻ vlog đến thăm nhà mới của Xoài Non. Cô nàng khám phá các căn phòng trong nhà Xoài Non, cũng như thể hiện sự tò mò với các vật dụng khác nhau. Khi đến phòng tắm, MisThy không khỏi xuýt xoa vì cách trang trí, đồ dùng tiện nghi bên trong. Gây chú ý cho MisThy chính là chiếc bồn tắm sang trọng có kích cỡ khá lớn. Vừa bước vào, MisThy tinh ý nhận ra bồn tắm được thường xuyên sử dụng. Nghe câu nói này, Xoài Non liền buột miệng: "Tụi em vẫn hay tắm bồn...". Khi Xoài Non chưa nói hết câu, MisThy liền "nhảy số" vì cụm từ "tụi em" của chủ nhà. Nhiều netizen đã liên tưởng đến ngay cụm từ "tụi em" mà Xoài Non nhắc đến là ám chỉ cô và Gil Lê. Mặc dù sau đó Xoài Non có thanh minh rằng lý do "tụi em" ở đây chính là người trong nhà mà thôi, thế nhưng netizen vẫn vô cùng thích thú với thông tin này. Ở dưới video, nhiều người hâm mộ của cặp đôi không ngừng réo gọi tên của cả hai, mong muốn rằng cặp đôi sớm có đám cưới về chung một nhà. Trong vlog của Misthy, Xoài Non cũng tiết lộ nhiều đồ trang trí trong nhà là được Gil Lê tặng, điều này thể hiện mối quan hệ tình cảm gắn bó của cả hai. Thời gian gần đây, Xoài Non và Gil Lê không ngại công khai tình cảm lên mạng xã hội. Không chỉ đăng tải những tấm hình đôi, cả hai còn thường xuyên xuất hiện ở nhiều sự kiện quan trọng, cũng như dắt nhau về nhà ra mắt với gia đình. Xoài Non (tên thật Phạm Thùy Trang, SN 2002) là một KOL được biết đến với nhan sắc xinh đẹp. Cô nàng từng có cuộc hôn nhân với nam streamer thiếu gia Xemesis.

