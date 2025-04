Tóm gọn cảnh Phan Văn Đức ôm vợ giám đốc ngay trên phố

Khoảnh khắc đốn tim dân mạng khi Phan Văn Đức khoác áo cho vợ và cùng khoác vai nhau dạo bước. Chỉ qua một hành động nhỏ đã cảm nhận được sự tinh tế, ấm áp và tình yêu của cặp đôi dành cho nhau. Phan Văn Đức và Võ Nhật Linh quen biết nhau qua mạng xã hội, trong thời điểm nam cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ sau AFF Cup 2018. Nhật Linh khi đó là một gương mặt nổi bật tại Nghệ An, từng theo học ngành sư phạm mầm non, sở hữu ngoại hình ưa nhìn và phong thái nhẹ nhàng. Cặp đôi chính thức công khai hẹn hò vào cuối năm 2019 và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Tháng 1/2020, Phan Văn Đức và Võ Nhật Linh tổ chức lễ cưới tại quê nhà Nghệ An. Sự kiện thu hút sự chú ý không chỉ bởi tên tuổi của nam cầu thủ trong làng bóng đá mà còn nhờ hình ảnh đời thường, gần gũi của cả hai. Sau khi kết hôn, Nhật Linh chọn rút lui khỏi các hoạt động cộng đồng, tập trung vào vai trò làm vợ, làm mẹ. Cô trở thành hậu phương vững chắc để Văn Đức yên tâm thi đấu. Không lâu sau đám cưới, cặp đôi đón con gái đầu lòng – bé Dâu Tây và một bé thứ 2 là con trai. Trên trang cá nhân, Văn Đức thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ấm áp bên vợ con, cho thấy cuộc sống ia đình viên mãn, giản dị. Gia đình Phan Văn Đức hiện đang có cuộc sống sung túc và ổn định nhờ vào sự thành công trong sự nghiệp thể thao cũng như các khoản đầu tư ngoài bóng đá. Với thu nhập cao từ việc ký hợp đồng trị giá 5 tỷ đồng/năm với CLB Công An Hà Nội và mức lương hàng tháng lên đến 100 triệu đồng, anh còn thể hiện sự chu đáo khi thưởng Tết cho vợ lên tới 2 tỷ đồng. Ở tuổi 29, Phan Văn Đức đã sở hữu một số tài sản giá trị, bao gồm một khách sạn cao cấp và xe hơi trị giá hàng tỷ đồng. Thời gian gần đây gia đình Văn Đức - Nhật Linh còn tập trung phát triển kinh doanh nhà hàng nướng lẩu.

