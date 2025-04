"Phú bà" Yogurt bày tỏ không vui, netizen lầy lội réo gọi tình cũ

Với phong cách chơi game vui vẻ, lôi cuốn và khả năng giao tiếp mượt mà, "phú bà" Yogurt Ng đã chiếm được nhiều tình cảm của fan hâm mộ. Bên cạnh đó, có thời gian chuyện tình của nữ streamer với cựu tuyển thủ Zeros cũng là yếu tố khiến dân tình càng quan tâm đến gái xinh này. Theo đó, trước khi đường ai nấy đi, Yogurt và Zeros từng là một cặp đôi đình đám trong cộng đồng game thủ. Cả hai thường xuyên xuất hiện trên sóng cùng nhau, khiến fan không khỏi ngưỡng mộ và chúc phúc. Tuy nhiên, sau một thời gian, mối quan hệ của họ dần rạn nứt. Mặc dù vậy, tình cảm mà fan dành cho họ vẫn không hề phai nhạt, thậm chí nhiều người vẫn tiếp tục ủng hộ cả hai nối lại tình xưa. Cũng chính bởi sự "nhiệt tình" này, Yogurt lại phải đối mặt với nhiều phiền phức. Cư dân mạng liên tục lầy lội "réo gọi" tên tình cũ của cô - streamer Zeros, trong bất cứ bài đăng nào của nữ streamer. Yogurt cũng không ít lần phải đối mặt với những câu hỏi và bình luận từ dân mạng liên quan đến Zeros. Với tính cách của mình, Yogurt không ngần ngại lên tiếng chia sẻ cảm giác của mình. Cô để lại dòng trạng thái: "Could everyone please just leave me alone?" (Tạm dịch: Mọi người làm ơn để tôi một mình được không) đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng cô không mấy thoải mái. Yogurt cũng từng bày tỏ mong muốn fan của mình chỉ ủng hộ cô trong công việc và những niềm vui hiện tại thay vì kéo quá khứ vào hiện tại. Trước khi phải lên tiếng, Yogurt Ng từng chọn cách tiếp tục chơi game, giao lưu cùng người hâm mộ và để mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng. Dẫu vậy, Yogurt không thể tránh khỏi cảm giác không vui khi liên tục bị gắn liền với người cũ nên mới có động thái rõ ràng và mạnh mẽ hơn.

