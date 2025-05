Khả Ngân ngày càng thăng hạng, mộc mạc vẫn cực cuốn hút

Mới đây, Khả Ngân lại một lần nữa khiến dân tình "lụi tim" khi xuất hiện trong loạt ảnh chụp tại một sự kiện ngoài trời với khung cảnh xanh mát. Diện một bộ trang phục đơn sắc gồm áo cổ cao xếp ly và quần ống rộng tông be nhã nhặn, nữ diễn viên khéo léo khoe trọn vóc dáng thanh mảnh và thần thái rạng rỡ. Tông màu be - nude chủ đạo giúp Khả Ngân toát lên vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế. Phần áo được may theo phom dáng bó nhẹ với chi tiết rút nhún khéo léo khoe trọn bờ vai thon và vòng eo nhỏ gọn. Chiếc quần ống rộng tạo sự thoải mái, đồng thời kéo dài đôi chân, tôn lên vẻ ngoài cao ráo của nữ diễn viên. Điểm nhấn phụ kiện chỉ là một chiếc vòng tay kim loại đơn giản, càng khiến tổng thể trở nên trang nhã, thời thượng. Khả Ngân cũng chọn kiểu tóc dài buông xõa nhẹ nhàng cùng lối trang điểm tự nhiên, tập trung vào làn da căng bóng và nụ cười tươi tắn, đúng chuẩn hình tượng “nàng thơ” của màn ảnh Việt. Phong cách thời trang của Khả Ngân trong lần xuất hiện này hướng đến sự tối giản nhưng vẫn sang trọng và hiện đại. Thời gian vừa qua, Khả Ngân có phần “im ắng” hơn, ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, chỉ cập nhật cuộc sống trên MXH sau những tin đồn liên quan đến đời tư. Người đẹp sinh năm 1997 chủ yếu tập trung vào bản thân, thường xuyên đi du lịch, đăng clip tập luyện thể thao thay vì hé lộ những dự án mới. Khả Ngân từng gây chú ý từ những năm đầu 2010 với biệt danh “hot girl boxing” nhờ gương mặt sáng và cá tính thể thao nổi bật. Cô dần chuyển hướng sang diễn xuất và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Hậu duệ mặt trời (phiên bản Việt), Bí mật của gió, 11 tháng 5 ngày... Sau đó một thời gian, Khả Ngân không chỉ muốn mình gắn với hình tượng hot girl mà muốn lấn sân sang nghệ thuật. Người đẹp lấn sân diễn xuất, được mệnh nhanh là mỹ nhân thế hệ mới trên màn ảnh khi Bắc tiến đóng phim.

