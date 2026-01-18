Hà Nội

Côn trùng kỳ lạ biết canh tác nông nghiệp trước nhân loại cả triệu năm

Giải mã

Côn trùng kỳ lạ biết canh tác nông nghiệp trước nhân loại cả triệu năm

Kiến cắt lá (chi Atta) là một trong những loài côn trùng xã hội phức tạp nhất, nổi tiếng với khả năng canh tác nông nghiệp độc đáo.

T.B (tổng hợp)
Không ăn lá mà dùng lá để trồng nấm. Kiến cắt lá không trực tiếp ăn lá cây mà dùng chúng làm giá thể nuôi một loài nấm chuyên biệt, nguồn thức ăn chính của cả đàn. Ảnh: Pinterest.
Không ăn lá mà dùng lá để trồng nấm. Kiến cắt lá không trực tiếp ăn lá cây mà dùng chúng làm giá thể nuôi một loài nấm chuyên biệt, nguồn thức ăn chính của cả đàn. Ảnh: Pinterest.
Là những “nông dân” lâu đời nhất trên Trái Đất. Hành vi trồng nấm của kiến cắt lá đã tồn tại hàng chục triệu năm, sớm hơn rất nhiều so với nền nông nghiệp của loài người. Ảnh: Pinterest.
Là những “nông dân” lâu đời nhất trên Trái Đất. Hành vi trồng nấm của kiến cắt lá đã tồn tại hàng chục triệu năm, sớm hơn rất nhiều so với nền nông nghiệp của loài người. Ảnh: Pinterest.
Tổ kiến có cấu trúc cực kỳ phức tạp. Một tổ kiến cắt lá có thể rộng cả trăm mét vuông, gồm nhiều khoang riêng cho nấm, ấu trùng, rác thải và nơi ở của kiến chúa. Ảnh: Pinterest.
Tổ kiến có cấu trúc cực kỳ phức tạp. Một tổ kiến cắt lá có thể rộng cả trăm mét vuông, gồm nhiều khoang riêng cho nấm, ấu trùng, rác thải và nơi ở của kiến chúa. Ảnh: Pinterest.
Xã hội phân chia giai tầng rõ rệt. Trong đàn kiến cắt lá, mỗi cá thể có vai trò riêng: kiến cắt lá, kiến vận chuyển, kiến chăm sóc nấm, kiến lính bảo vệ và kiến chúa sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Xã hội phân chia giai tầng rõ rệt. Trong đàn kiến cắt lá, mỗi cá thể có vai trò riêng: kiến cắt lá, kiến vận chuyển, kiến chăm sóc nấm, kiến lính bảo vệ và kiến chúa sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Kiến chúa có tuổi thọ đáng kinh ngạc. Một kiến chúa có thể sống hơn 15 năm và sinh ra hàng triệu trứng trong suốt cuộc đời, duy trì sự tồn tại của cả siêu đàn. Ảnh: Pinterest.
Kiến chúa có tuổi thọ đáng kinh ngạc. Một kiến chúa có thể sống hơn 15 năm và sinh ra hàng triệu trứng trong suốt cuộc đời, duy trì sự tồn tại của cả siêu đàn. Ảnh: Pinterest.
sử dụng “kháng sinh” tự nhiên. Kiến cắt lá mang trên cơ thể vi khuẩn cộng sinh giúp tiết ra chất kháng nấm, bảo vệ vườn nấm khỏi các loài nấm ký sinh nguy hiểm. Ảnh: Pinterest.
sử dụng “kháng sinh” tự nhiên. Kiến cắt lá mang trên cơ thể vi khuẩn cộng sinh giúp tiết ra chất kháng nấm, bảo vệ vườn nấm khỏi các loài nấm ký sinh nguy hiểm. Ảnh: Pinterest.
Có ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái rừng. Việc cắt lá với số lượng lớn giúp kiến cắt lá góp phần tái tạo thảm thực vật, cải thiện độ phì của đất và thúc đẩy chu trình dinh dưỡng. Ảnh: Pinterest.
Có ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái rừng. Việc cắt lá với số lượng lớn giúp kiến cắt lá góp phần tái tạo thảm thực vật, cải thiện độ phì của đất và thúc đẩy chu trình dinh dưỡng. Ảnh: Pinterest.
Vừa là kỳ quan sinh học vừa là “kẻ thù” nông nghiệp. Dù đóng vai trò sinh thái quan trọng, kiến cắt lá cũng gây thiệt hại lớn cho cây trồng, khiến chúng trở thành loài côn trùng vừa được nghiên cứu vừa phải kiểm soát. Ảnh: Pinterest.
Vừa là kỳ quan sinh học vừa là “kẻ thù” nông nghiệp. Dù đóng vai trò sinh thái quan trọng, kiến cắt lá cũng gây thiệt hại lớn cho cây trồng, khiến chúng trở thành loài côn trùng vừa được nghiên cứu vừa phải kiểm soát. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
