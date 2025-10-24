Chuyển vị niệu quản, giúp bảo tồn chức năng thận điều trị dị tật niệu quản

Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện Bãi Cháy đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân mắc dị tật hiếm gặp, niệu quản nằm sau tĩnh mạch chủ dưới (retrocaval ureter).

Ca bệnh được chẩn đoán và xử trí kịp thời bằng phương pháp phẫu thuật chuyển vị niệu quản, giúp bảo tồn chức năng thận, cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

BSCKII Dương Xuân Hiệp cùng ê-kíp đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo đó, bệnh nhân Hồ Bích Ng, 59 tuổi, trú tại phường Móng Cái 2, Quảng Ninh nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thắt lưng phải kéo dài, kèm tiểu buốt và tiểu máu.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh niệu quản phải đi vòng sau tĩnh mạch chủ dưới, gây hẹp và ứ nước thận độ II – một dị tật bẩm sinh rất hiếm gặp, tỷ lệ chỉ khoảng 1/1.500 ca dị tật đường niệu, hình ảnh sỏi niệu quản trái 1/3 dưới.

Niệu quản phải đi vòng sau tĩnh mạch chủ dưới được phẫu thuật chuyển ra trước tĩnh mạch chủ dưới.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi ổ bụng chuyển vị niệu quản ra trước tĩnh mạch chủ dưới. Quá trình phẫu thuật được thực hiện tỉ mỉ, khéo léo nhằm bóc tách an toàn hiệu quản, tránh tổn thương tĩnh mạch chủ và các cấu trúc lân cận. Đồng thời tiến hành tán sỏi niệu quản trái, đặt sonde JJ 2 bên.

Sau gần 2 giờ, Kíp phẫu thuật do BSCKII Dương Xuân Hiệp, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, phụ trách phòng TCCB cùng ê kíp đã phẫu thuật thành công, niệu quản được tái tạo lưu thông tốt, chức năng thận được bảo tồn tối đa. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, tiểu tiện bình thường.

﻿Bác sĩ Nguyễn Phạm Thu Phương khám lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Bác sĩ Nguyễn Phạm Thu Phương, Khoa Ngoại tổng hợp cho biết: “Niệu quản nằm sau tĩnh mạch chủ dưới là dị tật hiếm, khó phát hiện sớm do triệu chứng mơ hồ, dễ nhầm với sỏi niệu quản hoặc hẹp niệu quản mắc phải.

Nhờ hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại và đội ngũ phẫu thuật viên có kinh nghiệm, Bệnh viện Bãi Cháy đã xử trí an toàn, hiệu quả cho người bệnh”.