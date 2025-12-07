Hà Nội

Chứng cứ mới về chế độ ăn của chó thời kỳ Băng Hà tại Siberia

Giải mã

Chứng cứ mới về chế độ ăn của chó thời kỳ Băng Hà tại Siberia

Các nhà nghiên cứu có khám phá quan trọng về một trong những con tê giác lông mịn cuối cùng trên Trái đất. Con tê giác này nằm trong dạ dày của một con chó con.

Tâm Anh (theo ATI, Iflscience)
Năm 2011, các nhà khoa học ở Nga đã khai quật được xác của một con con non, có thể là chó hoặc sói, từ kỷ Băng Hà tại Tumat, Siberia. Xác của con vật này được bảo quản rất tốt và bên trong dạ dày còn có một ít mô dính lông. Ảnh: Center for Paleogenetics.
Gần đây, các chuyên gia kiểm tra, phân tích dạ dày của con chó 14.000 tuổi và tìm thấy bằng chứng đáng kinh ngạc về bữa ăn cuối cùng của nó. Ảnh: Centre for Palaeogenetics/Twitter.
Ban đầu, các chuyên gia suy đoán một ít mô dính lông trong dạ dày của con chó có thể thuộc về một con sư tử hang động do sợi lông màu vàng và mảnh. Ảnh: Centre for Palaeogenetics/Twitter.
Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy, một ít mô dính lông trong dạ dày của con chó thuộc về một con tê giác lông mịn. Theo đó, đây là bằng chứng về một trong những loài tê giác lông mịn cuối cùng trên Trái đất còn sót lại trong dạ dày của một động vật thời kỷ Băng Hà. Ảnh: Albert Protopopov/Twitter.
"Điều này hoàn toàn chưa từng có. Tôi chưa từng thấy loài ăn thịt nào thời kỳ Băng Hà bị đóng băng mà tìm thấy những mảnh mô bên trong dạ dày", giáo sư di truyền học tiến hóa Love Dalen tại Trung tâm Cổ sinh vật Di truyền thuộc Đại học Stockholm và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Stockholm cho hay. Ảnh: Mauricio Anton.
Sau khi sử dụng phương pháp định tuổi bằng đồng vị carbon, các chuyên gia kết luận mảnh da tê giác khoảng 14.400 năm tuổi. Theo các nhà khoa học, loài tê giác lông mượt tuyệt chủng vào khoảng 14.000 năm trước. Ảnh: Aunt Spray/Shutterstock.com.
Hiện các chuyên gia chưa rõ lý do vì sao con chó lại chết không lâu sau khi ăn thịt tê giác lông mượt vì nó vẫn chưa tiêu hóa xong con mồi. Ảnh: troyka/Shutterstock.com.
Edana Lord, nghiên cứu sinh tại Trung tâm Cổ sinh vật Di truyền, cho biết tê giác lông mượt có kích thước tương đương tê giác trắng ngày nay. Do đó, con chó con có thể không tự giết chết con mồi to lớn. Ảnh: Mauricio Anton.
Một số chuyên gia suy đoán con chó con có thể tình cờ tìm được xác một con tê giác nhỏ. Nhiều khả năng khác là một con chó hoặc con sói trưởng thành đi cùng nó đã tấn công, ăn thịt tê giác con và chia sẻ "chiến lợi phẩm" với con chó con. Sau đó, trong lúc đang thưởng thức bữa ăn, tê giác mẹ đã báo thù, giết chết con chó con. Ảnh: iStock.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
