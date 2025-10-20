Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chiêm ngưỡng đền thờ được chạm khắc tinh xảo nhất Ấn Độ cổ

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng đền thờ được chạm khắc tinh xảo nhất Ấn Độ cổ

Nằm ở miền trung Ấn Độ, quần thể đền Khajuraho là minh chứng rực rỡ cho nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Hindu giáo thời Trung cổ.

T.B (tổng hợp)
Được xây dựng trong thế kỷ 10–12. Quần thể đền Khajuraho do triều đại Chandela dựng nên, với hơn 80 ngôi đền, nay còn khoảng 25. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng trong thế kỷ 10–12. Quần thể đền Khajuraho do triều đại Chandela dựng nên, với hơn 80 ngôi đền, nay còn khoảng 25. Ảnh: Pinterest.
Chia thành ba khu chính. Gồm cụm đền phía Tây, Đông và Nam, mỗi khu thờ các vị thần khác nhau. Ảnh: Pinterest.
Chia thành ba khu chính. Gồm cụm đền phía Tây, Đông và Nam, mỗi khu thờ các vị thần khác nhau. Ảnh: Pinterest.
Được xây bằng sa thạch vàng. Các khối đá ở Khajuraho ghép khít đến mức gần như không thấy mạch nối. Ảnh: Pinterest.
Được xây bằng sa thạch vàng. Các khối đá ở Khajuraho ghép khít đến mức gần như không thấy mạch nối. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng với các phù điêu tinh xảo. Các bức chạm khắc thể hiện cảnh tượng thần thoại, sinh hoạt âm nhạc và tình yêu nhân gian. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng với các phù điêu tinh xảo. Các bức chạm khắc thể hiện cảnh tượng thần thoại, sinh hoạt âm nhạc và tình yêu nhân gian. Ảnh: Pinterest.
Dục tính chỉ là một phần nhỏ. Dù nổi tiếng với những tác phẩm điêu khắc thể hiện nhục cảm, phần lớn phù điêu mô tả triết lý về sự hòa hợp tâm linh. Ảnh: Pinterest.
Dục tính chỉ là một phần nhỏ. Dù nổi tiếng với những tác phẩm điêu khắc thể hiện nhục cảm, phần lớn phù điêu mô tả triết lý về sự hòa hợp tâm linh. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của tinh thần khoan dung Ấn Độ giáo. Khajuraho thể hiện niềm tin rằng tình yêu thể xác và tâm linh siêu thoát là hai nửa của sự giác ngộ. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của tinh thần khoan dung Ấn Độ giáo. Khajuraho thể hiện niềm tin rằng tình yêu thể xác và tâm linh siêu thoát là hai nửa của sự giác ngộ. Ảnh: Pinterest.
Ẩn mình giữa rừng suốt nhiều thế kỷ. Đền từng bị quên lãng cho đến khi người Anh phát hiện lại vào thế kỷ 19. Ảnh: Pinterest.
Ẩn mình giữa rừng suốt nhiều thế kỷ. Đền từng bị quên lãng cho đến khi người Anh phát hiện lại vào thế kỷ 19. Ảnh: Pinterest.
Là Di sản Thế giới UNESCO từ năm 1986. Quần thể đền Khajuraho được công nhận là Di sản thế giới nhờ giá trị nghệ thuật và lịch sử độc đáo. Ảnh: Pinterest.
Là Di sản Thế giới UNESCO từ năm 1986. Quần thể đền Khajuraho được công nhận là Di sản thế giới nhờ giá trị nghệ thuật và lịch sử độc đáo. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Nghệ thuật kiến trúc Hindu cổ #Quần thể đền Khajuraho #Điêu khắc tinh xảo và phù điêu thần thoại #Ý nghĩa tâm linh và triết lý hòa hợp #Di sản thế giới UNESCO #Vẻ đẹp của nghệ thuật Trung cổ Ấn Độ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT