Chiêm ngưỡng đền thờ được chạm khắc tinh xảo nhất Ấn Độ cổ

Nằm ở miền trung Ấn Độ, quần thể đền Khajuraho là minh chứng rực rỡ cho nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Hindu giáo thời Trung cổ.
Trên mạng xã hội, hội chị em đang rần rần khoe những món quà ý nghĩa, từ lãng mạn, giá trị đến độc đáo và hài hước được nhận ngày 20/10.
Dễ trồng, dễ sống, giá rẻ nhưng mang ý nghĩa phong thủy mạnh mẽ - hai loại cây này đang được nhiều gia đình săn lùng để chiêu tài, bảo vệ bình an.
Trước thềm hôn lễ, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ thêm bộ ảnh cưới ngọt ngào, lãng mạn được thực hiện tại quê nhà Đà Lạt.
Nhan sắc ngọt ngào, pha chút ngây thơ nhưng không kém phần quyến rũ, Diệu Linh đã thành công "đốn tim" hàng triệu người hâm mộ trong loạt ảnh mới.
Trần Thanh Tâm, hot girl nổi tiếng với biệt danh "trứng rán cần mỡ", vừa chính thức chào đón con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Bên cạnh hoa tươi truyền thống, thị trường quà tặng 20/10 xuất hiện nhiều sản phẩm độc lạ, thu hút người tiêu dùng.
Masahiro Hara, kỹ sư người Nhật tạo ra mã QR đã chọn tặng phát minh “đắt giá” này cho thế giới, thay vì thu lợi nhuận khổng lồ từ bản quyền.
Mới đây, hãng xe Volvo của Thuỵ Điển đã chính thức công bố giá bán cho bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV hạng sang XC60 tại Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia.
Bằng cách kết hợp hình khối hình học tối giản với các yếu tố truyền thống như đất nung, ngôi nhà cho thấy sự cân bằng giữa hiện đại và lòng tôn kính văn hóa.
Diện chiếc váy hoa nhí nhẹ nhàng cùng lối trang điểm trong trẻo, Hạt Dẻ khiến netizen không thể rời mắt trong từng khoảnh khắc.
Những bông hoa bằng vàng 24K dù không ngát hương nhưng vẫn khiến chị em vô cùng thích thú.
Tuyên Quang vào mùa hoa tam giác mạch, triền đồi bạt ngàn sắc trắng hồng, tím lịm, là điểm check-in lý tưởng cho du khách mê thiên nhiên và chụp ảnh.
Hoa hậu Bảo Ngọc thưởng thức ẩm thực khi đến Trung Quốc. Tóc Tiên xuất hiện trong trang phục cổ khoét sâu.
Từ tháng 9 âm lịch, vận may tài chính của 3 con giáp này khởi sắc mạnh, hứa hẹn giai đoạn cuối năm bùng nổ tiền tài, lộc lá dồi dào.
Tượng đá hiếm 4.500 năm tuổi khắc hình Nữ thần Anat. Bà ấy được cho là hiện thân của tình yêu, vẻ đẹp và chiến tranh trong thần thoại người Canaan.
Hyundai SantaFe facelift 2027 nâng cấp vừa bất ngờ lộ diện thông qua loạt ảnh chụp lén, hé lộ cụm đèn pha và dải đèn LED định vị ban ngày hoàn toàn mới.
Vòng cổ, mặt dây chuyền và bùa hộ mệnh tinh xảo hé lộ dấu ấn quyền quý và những nghi thức tâm linh đặc biệt thời Ai Cập cổ đại.
Một con rắn hổ mang mới được thợ bắt rắn chuyên nghiệp lôi ra từ bồn cầu ở nhà dân ở Hưng Yên. Trước đó, một số sự việc tương tự được ghi nhận ở Việt Nam.
Flying Spur Speed với màu Arctic White và nội thất Piano Black, thể hiện sự hoà quyện của bậc thầy trong lĩnh vực thủ công giữa Bentley và Steinway & Sons.
Toyota Yaris Cross có bước tiến mạnh mẽ để vượt qua Ford Ranger để dẫn đầu top ôtô bán chạy, trong khi các mẫu xe còn lại đều ghi nhận doanh số tăng trưởng.