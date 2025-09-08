Hà Nội

Cảnh báo adware âm thầm đánh cắp dữ liệu người dùng

Cảnh báo adware âm thầm đánh cắp dữ liệu người dùng

Adware không chỉ gây khó chịu bằng pop-up mà còn theo dõi thói quen duyệt web, đánh cắp dữ liệu cá nhân và mở đường cho mã độc nguy hiểm hơn.

Thiên Trang (TH)
Adware là phần mềm quảng cáo ẩn trong các ứng dụng miễn phí, thường được cài đặt kèm theo mà người dùng không để ý.
Theo Kaspersky, một khi xuất hiện trên thiết bị, adware sẽ theo dõi lịch sử duyệt web và hiển thị quảng cáo dựa trên dữ liệu đó.
Công ty bảo mật Sophos cho biết nhiều adware còn được chọn sẵn trong quá trình cài đặt, khiến người dùng dễ bỏ qua.
Không chỉ phiền toái, Norton LifeLock cảnh báo adware làm chậm thiết bị và ngốn tài nguyên hệ thống.
Công ty công nghệ McAfee cho biết adware có thể thu thập thông tin cá nhân như địa chỉ IP, lịch sử tìm kiếm và bán cho bên thứ ba.
Nguy hiểm hơn, Kaspersky cảnh báo adware có thể dẫn người dùng đến trang web lừa đảo hoặc tải về mã độc khác.
Để phòng tránh, McAfee khuyên người dùng sử dụng phần mềm bảo mật uy tín và luôn cập nhật thường xuyên.
Norton LifeLock nhấn mạnh người dùng cần cảnh giác, không nhấp vào pop-up lạ và gỡ bỏ tiện ích mở rộng đáng ngờ.
