Bật nắp quan tài 2.000 năm tuổi, cảnh tượng bên trong gây choáng

Chiếc quan tài 2.000 năm tuổi được mở niêm phong gần đây ở Ý hé lộ một xác ướp được bảo quản hoàn hảo, mở ra những khám phá khảo cổ học mới.
Góp mặt tại buổi ra mắt phim mới, LyLy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ visual ngọt ngào, thần thái cuốn hút.
Camulodunum là dấu mốc mở đầu cho quá trình La Mã hóa Britannia, phản ánh va chạm sâu sắc giữa đế chế và cư dân bản địa.
Cá thát lát còm (Chitala chitala) là loài cá nước ngọt quen thuộc ở Đông Nam Á, gây ấn tượng bởi hình dáng dẹt và chuyển động uyển chuyển.
Sony ký MOU lập liên doanh TV với TCL, chấp nhận để đối tác Trung Quốc nắm cổ phần chi phối, làm dấy lên nhiều tranh luận về tương lai BRAVIA.
Góp mặt tại buổi ra mắt phim mới, LyLy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ visual ngọt ngào, thần thái cuốn hút.
GR Yaris đặc biệt của Toyota là một sự tri ân dành cho Sebastien Ogier, người đã giành được danh hiệu vô địch Giải đua xe đường trường thế giới (WRC) lần thứ 9.
Trong cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn có những loài hoa không tàn phai mà còn nở rộ rực rỡ như một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của thiên nhiên.
Xuất hiện tại sự kiện giải trí, Hoàng Thùy gây chú ý với nhan sắc ngày càng mặn mà. Thần thái tự tin, gu thẩm mỹ tinh tế giúp nàng hậu ghi điểm.
Mùa cỏ cháy phủ vàng thảo nguyên Tà Xùa (Sơn La), mang đến vẻ đẹp nguyên sơ, rộng mở giữa núi non trùng điệp, trở thành điểm hẹn của du khách mê xê dịch.
Uống cà phê khi bụng rỗng có thể an toàn với nhiều người, nhưng cũng dễ gây ợ nóng, lo âu, rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng nội tiết ở một số trường hợp.
Quân đội Nga mở trục tiến công mới tại Kharkiv, giành quyền kiểm soát Dehtyarne, gia tăng áp lực và buộc Ukraine phải phân tán lực lượng nhiều mặt trận.
Những hình ảnh mới nhất của Quyên Qui nhanh chóng thu hút sự chú ý khi người đẹp tự tin khoe vóc dáng gợi cảm trong bộ bikini tối giản.
Giữa núi đá Tây Bắc hùng vĩ, cầu treo Pa Phông hiện lên như dải lụa mảnh nối hai vách núi, soi bóng làn nước xanh ngọc của sông Đà.
Bước sang tuần mới, 3 con giáp được dự đoán có những thay đổi lớn, cuộc sống "lên hương" khi sự nghiệp, tình duyên viên mãn.
Trương Mỹ Nhân chụp ảnh Tết sớm trên các con phố quen thuộc ở TP HCM. Chi Pu cho biết cô đã chuẩn bị đầy đủ 10 bộ áo dài mặc Tết.
Bức bích họa 3.000 năm tuổi được khai quật ở Peru khiến các nhà khảo cổ kinh ngạc với màu sắc rực rỡ và các biểu tượng vũ trụ lạ.
Theo nghiên cứu mới, những con chó "có năng khiếu" không chỉ giỏi thực hiện mệnh lệnh, ghi nhớ tên đồ vật... là nhờ "nghe trộm" cuộc trò chuyện của chủ.
Sun Group khiến khán giả Thủ đô và cả nước phấn khích khi chiêu đãi màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn tại đại nhạc hội chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.
Mitsubishi Pajero đang trên đường trở lại thị trường toàn cầu. Theo dữ liệu đăng ký xe tại Úc, Pajero 2027 sẽ được lắp ráp tại nhà máy Mitsubishi tại Thái Lan.
Thành phố Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất chứa đựng nhiều điều bất ngờ có thể bạn chưa biết.
Giữa bối cảnh căng thẳng quân sự tiếp tục leo thang, Ukraine đã giới thiệu đạn bay lượn cảm tử ST-35 Silent Thunder tại triển lãm UMEX 2026.