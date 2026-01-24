Hà Nội

Bật nắp quan tài 2.000 năm tuổi, cảnh tượng bên trong gây choáng

Kho tri thức

Bật nắp quan tài 2.000 năm tuổi, cảnh tượng bên trong gây choáng

Chiếc quan tài 2.000 năm tuổi được mở niêm phong gần đây ở Ý hé lộ một xác ướp được bảo quản hoàn hảo, mở ra những khám phá khảo cổ học mới.

Thiên Đăng (Theo indiandefencereview)
Quan tài đá được phát hiện trong Lăng mộ Cerberus ở Giugliano, một phần của Cánh đồng Phlegraean gần địa điểm khảo cổ cổ đại Liternum, một nơi giàu ý nghĩa khảo cổ học. Ảnh: @Bộ Văn hóa Ý.
Khi các nhà khảo cổ mở nó ra, họ đã vô cùng kinh ngạc trước tình trạng nguyên vẹn của xác ướp và các hiện vật xung quanh. Ảnh: @Bộ Văn hóa Ý.
Thi thể xác ướp nằm ngửa, được quấn cẩn thận trong tấm vải liệm. Ảnh: @Bộ Văn hóa Ý.
Xác ướp được bao quanh bởi nhiều đồ vật tùy táng, bao gồm các lọ thuốc mỡ, dụng cụ làm sạch thi thể, những thứ rất cần thiết cho quá trình ướp xác. Ảnh: @Bộ Văn hóa Ý.
Phát hiện này mang đến cơ hội đặc biệt để nghiên cứu các tập tục mai táng cổ đại và cung cấp dữ liệu mới về cách người dân trong khu vực này đối xử với người chết cách đây hơn hai thiên niên kỷ trước. Ảnh: @Bộ Văn hóa Ý.
Việc bảo quản xác ướp, cùng với các hiện vật xung quanh, cung cấp những manh mối quan trọng về các nghi lễ, phong tục và vật liệu được sử dụng trong các nghi thức tang lễ cổ đại. Ảnh: @Bộ Văn hóa Ý.
Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng, việc phân tích tiếp tục sẽ khám phá thêm chi tiết về cuộc sống và địa vị của cá nhân này, cũng như bối cảnh văn hóa và xã hội rộng lớn hơn của thời đại đó. Ảnh: @Bộ Văn hóa Ý.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo indiandefencereview)
