Bằng chứng mới về việc dùng nước khoáng nóng từ thời tiền sử

Phát hiện công trình kiến trúc Thời Kỳ Đồ Đá Mới, nó cũng là bằng chứng về việc sử dụng nước khoáng nóng đã có từ thời tiền sử.
Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Tiết Cương chia sẻ loạt khoảnh khắc đến thăm biệt thự vườn của diễn viên Lê Giang.
Một người dò kim loại ở Anh đã bất ngờ tìm thấy một hiện vật quý hiếm. Đó là bức tượng nhỏ La Mã bằng đồng có niên đại khoảng 1.800 tuổi.
Bên cạnh vẻ ngoài đáng yêu, con gái Đàm Thu Trang còn ngoan ngoãn. Mới đây, cô nhóc cùng mẹ trang trí nhà cửa, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.
Jeholopterus là một trong những loài bò sát bay cổ đại kỳ lạ nhất, giúp hé lộ bức tranh đa dạng của bầu trời kỷ Jura.
Ẩn mình giữa sông nước và rừng dừa xanh mát, làng Cẩm Thanh mang vẻ đẹp mộc mạc, yên bình, đưa du khách lạc vào miền Tây thu nhỏ bên phố cổ Hội An.
Nhờ một lỗi hệ thống hiếm gặp của Amazon, một game thủ bất ngờ nhận miễn phí card đồ họa RTX 5080 đắt đỏ dù đã hủy đơn và được hoàn tiền.
Hyundai Motor UK, công ty con tại địa phương của nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc, đã công bố đầy đủ thông tin về giá cả và thông số kỹ thuật của Hyundai Ioniq 6 N.
Quân đội Nga đã đẩy lùi hàng chục cuộc phản công của quân Ukraine vào Pokrovsk và chiến dịch chuyển sang giai đoạn tấn công mới.
Nữ diễn viên Lê Huỳnh Thúy Ngân khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt khoảnh khắc du lịch Hàn Quốc mùa đông.
Giữa bất ổn địa chính trị, vàng liên tục lập đỉnh còn Bitcoin lao dốc mạnh, phơi bày khoảng cách giữa “vàng số” và một tài sản đầu cơ rủi ro cao.
Dù chưa có cơ hội ra sân tại VCK U23 châu Á, thủ môn Huo Shenping của U23 Trung Quốc, vẫn thu hút truyền thông nhờ nhan sắc chuẩn hot boy.
Trên trang cá nhân, ca sĩ Ngọc Kayla đăng tải loạt ảnh bên bạn trai - diễn viên Liên Bỉnh Phát tại một sự kiện, thu hút sự quan tâm của khán giả.
Mạng xã hội những ngày qua bất ngờ “dậy sóng” khi Misthy tung loạt ảnh diện váy cưới trắng tinh khôi trong không gian kiến trúc cổ điển.
Những món phụ kiện nhỏ xinh chính là “mảnh ghép hoàn hảo” giúp tổng thể trang phục áo dài thêm tinh tế, duyên dáng và đầy khí chất ngày xuân.
Chiếc Ferrari F50 này đã nằm trong garage của nhà sưu tập quá cố Phil Bachman hàng chục năm và chỉ khi ông qua đời vào năm ngoái, xe mới được mang ra đấu giá.
Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân) hiện chưa thể hoàn tất khâu mặt bằng do vướng mắc tại khu tập thể 2 tầng liên quan đến 6 hộ gia đình.
Lê Bống tung loạt ảnh nghệ thuật với tạo hình áo dài trắng tinh khôi, lấy cảm hứng từ bức tranh nổi tiếng “Thiếu nữ bên hoa huệ” của danh họa Tô Ngọc Vân.
Trong bộ ảnh thời trang mới, hai hoa hậu Kỳ Duyên - Thiên Ân mang đến hình ảnh gợi cảm, nổi bật với đôi chân thon dài.
Khu định cư 8.000 năm tuổi ở Trung Quốc hé lộ những bí mật cổ xưa của nền văn minh sông Dương Tử.
Đồ sộ và cổ xưa, tê giác một sừng (Rhinoceros unicornis) là biểu tượng hoang dã độc đáo của các thảo nguyên và rừng ẩm Nam Á.