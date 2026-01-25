Hà Nội

Bằng chứng mới về việc dùng nước khoáng nóng từ thời tiền sử

Phát hiện công trình kiến ​​trúc Thời Kỳ Đồ Đá Mới, nó cũng là bằng chứng về việc sử dụng nước khoáng nóng đã có từ thời tiền sử.

Thiên Đăng (Theo finestresullarte)
Tại khu vực Terme di Sorano, thuộc vùng Maremma của Tuscany, tỉnh Grosseto, nước Ý, các chuyên gia đến từ Bộ Văn Hóa Quốc Gia Ý bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bộ Văn Hóa Quốc Gia Ý.
Nhóm khảo cổ đã phát hiện ra một công trình bằng đá có niên đại từ Thời Kỳ Đồ Đá Mới, khoảng từ năm 4.495 đến 4.335 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Bộ Văn Hóa Quốc Gia Ý.
Công trình này nằm bên trong một hốc lớn được khoét vào một phiến đá vôi, có diện tích bề mặt khoảng 320 mét vuông và độ sâu tối đa 3,6 mét so với mặt sàn. Ảnh: @Bộ Văn Hóa Quốc Gia Ý.
Phía trên là cái gọi là “Bagno dei Frati”, một hồ nước khoáng nóng tiền sử. Ảnh: @Bộ Văn Hóa Quốc Gia Ý.
Trong quá trình điều tra, một tầng chứa nước khoáng nóng liên thông cổ đại cũng được phát hiện, điều chưa từng được ghi nhận trước đây ở khu vực này. Ảnh: @Bộ Văn Hóa Quốc Gia Ý.
Phát hiện này chứng minh việc sử dụng nước khoáng nóng đã có từ thời tiền sử. Ảnh: @Bộ Văn Hóa Quốc Gia Ý.
Đây cũng là một trong những bằng chứng lâu đời nhất về sự hiện diện của con người trong khu vực. Ảnh: @Bộ Văn Hóa Quốc Gia Ý.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo finestresullarte)
#nước khoáng nóng #Thời Tiền Sử #hồ nước #đá vôi #địa chất

