Apple thay đổi lịch ra mắt iPhone, người dùng dễ bội thực

Thay vì dồn toàn bộ iPhone mới vào tháng 9, Apple được cho là sẽ chia lịch ra mắt thành nhiều đợt, khiến thị trường liên tục xuất hiện mẫu máy mới.

Apple được cho là đang chuẩn bị thay đổi cách ra mắt iPhone sau gần hai thập kỷ duy trì mô hình tập trung vào mùa thu. Theo kế hoạch được các nguồn tin tiết lộ, hãng có thể chia các mẫu iPhone mới thành nhiều đợt, đưa sản phẩm đến thị trường vào những thời điểm khác nhau trong năm. Cách làm này giúp Apple duy trì sức hút với người dùng nhưng cũng khiến số lượng iPhone xuất hiện liên tục hơn.

Apple được cho là đang chia lịch ra mắt iPhone thành nhiều đợt thay vì tập trung toàn bộ vào tháng 9. (Ảnh: RGB)

Thay đổi đáng chú ý đã bắt đầu từ thế hệ iPhone 18. Thay vì công bố toàn bộ dòng máy mới trong sự kiện tháng 9, Apple được cho là chỉ giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng iPhone Duo, mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên của hãng. Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn có thể được đưa ra thị trường vào mùa xuân năm 2027. Thông tin chưa được Apple xác nhận chính thức, nhưng phù hợp với kế hoạch từng được Mark Gurman đề cập về việc công ty muốn áp dụng cách tiếp cận linh hoạt hơn với lịch phát hành sản phẩm.

Theo các dự đoán trước đó, Apple có thể duy trì khoảng cách khoảng 6 tháng giữa nhóm iPhone cao cấp và các mẫu phổ thông. Sau đợt ra mắt mùa thu, những thiết bị như iPhone 18, iPhone 18e hoặc phiên bản iPhone Air mới có thể tiếp tục xuất hiện vào mùa xuân. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cũng cho rằng việc phân tách thời điểm ra mắt có thể giúp Apple cạnh tranh tốt hơn với Samsung và các đối thủ vốn thường giới thiệu smartphone cao cấp từ đầu năm.

Danh mục iPhone ngày càng mở rộng khi Apple bổ sung nhiều phân khúc và kiểu thiết kế mới.

Chiến lược mới còn mang lại lợi ích cho chính Apple. Việc không tung quá nhiều sản phẩm cùng lúc giúp hãng tập trung hoạt động tiếp thị cho những mẫu cao cấp, đặc biệt là iPhone Duo khi đây là một dòng sản phẩm hoàn toàn mới. Khoảng thời gian giữa các đợt ra mắt cũng tạo thêm dư địa để Apple điều chỉnh sản xuất, xử lý nguồn cung và phản ứng trước những sản phẩm mới từ đối thủ.

Tuy nhiên, cách làm này cũng khiến danh mục iPhone ngày càng trở nên dày đặc. Từ một chiếc iPhone duy nhất khi thế hệ đầu tiên xuất hiện năm 2007, Apple hiện đã có nhiều phân khúc gồm bản tiêu chuẩn, Pro, Pro Max, e và Air, bên cạnh smartphone màn hình gập. Nếu lịch phát hành mới được duy trì, người dùng có thể phải liên tục cân nhắc giữa những mẫu máy vừa ra mắt và thiết bị chuẩn bị xuất hiện, thay vì chỉ chờ một mùa iPhone cố định mỗi năm.