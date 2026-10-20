5 ứng dụng khiến pin iPhone nhanh cạn hơn bạn nghĩ

Netflix, TikTok hay YouTube có thể khiến pin iPhone hao hụt nhanh do phát video liên tục và duy trì hoạt động nền, theo nghiên cứu của Elevate.

Một số ứng dụng quen thuộc có thể khiến iPhone tiêu hao năng lượng nhiều hơn dự kiến, ngay cả khi người dùng không trực tiếp mở chúng. Theo phân tích của công ty viễn thông và mạng Elevate, các nền tảng phát video và mạng xã hội là nhóm có mức tiêu thụ năng lượng đáng chú ý.

Nghiên cứu đánh giá nhiều yếu tố như thời gian sử dụng màn hình, lượng dữ liệu tiêu thụ, mức hao pin mỗi giờ và thời gian hoạt động nền. Kết quả được quy đổi thành tỷ lệ phần trăm pin tương đương trong một tháng sử dụng trung bình.

Netflix đứng đầu danh sách ứng dụng tiêu hao pin iPhone nhiều nhất trong nghiên cứu của Elevate.

Netflix đứng đầu với mức tiêu hao tương đương 1.500% pin mỗi tháng. Người dùng dành trung bình 60 giờ mỗi tháng để xem nội dung trên nền tảng, bên cạnh khoảng 13 giờ hoạt động nền. Việc phát video kéo dài khiến màn hình, bộ xử lý và kết nối Internet liên tục tiêu thụ năng lượng, đặc biệt khi độ sáng cao hoặc sử dụng mạng di động.

Đứng thứ hai là TikTok, với mức tiêu hao tương đương 825% pin mỗi tháng. Thời gian sử dụng trung bình đạt 33 giờ, cùng khoảng 10 giờ hoạt động nền. YouTube xếp thứ ba với mức 540% pin mỗi tháng. Theo thống kê, ứng dụng này có thể khiến pin giảm trung bình khoảng 20% sau mỗi giờ sử dụng, trong khi hoạt động nền kéo dài khoảng 6-7 giờ mỗi tháng.

Hai vị trí còn lại thuộc về Threads và Snapchat. Threads tiêu hao năng lượng tương đương 460% pin mỗi tháng, với khoảng 23 giờ sử dụng và 6,9 giờ hoạt động nền. Dù chủ yếu hiển thị nội dung văn bản, ứng dụng vẫn có thể tiêu thụ đáng kể năng lượng khi liên tục tải và cập nhật nội dung.

Trong khi đó, Snapchat ghi nhận mức tiêu hao tương đương 320% pin mỗi tháng, với khoảng 16 giờ sử dụng. Các tính năng chụp ảnh, quay video, bộ lọc và trao đổi nội dung đa phương tiện có thể làm tăng mức sử dụng camera, bộ xử lý và kết nối mạng.

Người dùng có thể kiểm tra mức tiêu thụ pin của từng ứng dụng trong phần Cài đặt trên iPhone.

Để hạn chế tình trạng iPhone nhanh hết pin, người dùng nên truy cập Cài đặt > Pin để xác định ứng dụng tiêu thụ nhiều năng lượng và kiểm tra thời gian hoạt động nền. Tại mục Cài đặt > Cài đặt chung > Làm mới ứng dụng trong nền, người dùng có thể tắt tính năng này với những ứng dụng không cần cập nhật liên tục. Giảm độ sáng màn hình, bật chế độ nguồn điện thấp và hạn chế xem video trong thời gian dài cũng là những biện pháp hữu ích.

Tuy nhiên, các tỷ lệ của Elevate là mức tiêu hao quy đổi theo thời gian sử dụng trung bình, không đồng nghĩa ứng dụng sẽ làm pin giảm đúng con số đó trên mọi iPhone. Thời lượng pin thực tế còn phụ thuộc vào tình trạng pin, chất lượng kết nối mạng, cài đặt thiết bị và thói quen sử dụng của mỗi người.