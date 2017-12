Những thực phẩm kỳ lạ mới xuất hiện trên thị trường

Món tráng miệng hình học là tác phẩm của chuyên gia làm bánh người Ukraine Dinara Kasko. Để làm ra loại bánh độc đáo này, Kasko đã phải sử dụng đến tới phần mềm thiết kế trên máy tính và máy in 3D để "in ấn" vỏ ngoài. Ảnh: BS. Socola hồng mới lạ này được làm bằng hạt ca cao Ruby đặc biệt chỉ được trồng tại Bờ Biển Ngà, Ecuador và Brazil. Thực phẩm kỳ lạ này có vị thanh nhẹ, khá béo. Ảnh: BS. Kem ramen: Thay vì dùng nước dùng, món mì ramen được ăn cùng với kem và sữa đặc như một món tráng miệng độc đáo. Ảnh: BS. Giờ đây, bạn không cần dùng đến nút chai rượu vang truyền thống nữa. Loại nắp chai mới này sẽ giúp bạn niêm phong chai rượu thật kín lại. Ảnh: BS. Nhờ sáng tạo mới này, bạn có thể mở một trái dừa để uống giống như bật một lon soda. Đặc biệt, nước dừa lại có lợi cho sức khỏe gấp nhiều lần so với tất cả các loại soda. Ảnh: BS. Nhà hàng này ở Úc đã tạo ra món bánh kẹp cầu vồng, lấy ý tưởng từ Willy Wonka, loại bánh kẹp vũ trụ cho ngày 4/5 và bánh kẹp xanh lá cho ngày thánh Pattrick. Ảnh: BS. Món bánh kẹp xanh lam được gọi là bánh kẹp đột biến được đưa vào thực đơn đặc biệt của nhà hàng Anh. Ảnh: BS. Rượu vang xanh được làm từ rượu đỏ truyền thống và rượu nho trắng với 2 thành phần tự nhiên chính: chàm (cây chàm dùng để nhuộm quần áo) và chất anthocyanin. Ảnh: BS.Cà phê trong suốt nhìn như nước lọc. Nó được làm từ hạt Arabica và sẽ không làm ố răng hay quần áo của bạn. Bánh giọt nước là món tráng miệng độc đáo có xuất xứ từ Nhật Bản. Chúng chẳng có vị gì mấy nhưng nhìn rất đẹp. Ảnh: BS. Kẹo in 3D: Với chiếc máy in 3D, bạn chỉ cần chọn từ socola, vani, bạc hà, hoặc hương vị trái cây khác nhau, bấm nút, và in nó. Nó giống như một nhà ảo thuật trong căn bếp của bạn. Ảnh: BS. Video “Thực phẩm bẩn làm gia tăng bệnh ung thư”. Nguồn: VTC.

