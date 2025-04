Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn ở Quảng Nam

Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Thanh (SN 1988, trú tại tổ 4, khối Bàu Súng, phường Thanh Hà, TP. Hội An) để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.



Trước đó, qua công tác nắm tình hình và điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn tại TP. Hội An, hoạt động tinh vi dưới hình thức tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố đối với Phạm Hồng Thanh.

Theo thông tin ban đầu, trước thời điểm diễn ra Giải vô địch bóng đá Châu Âu EURO 2024 và Cúp bóng đá Nam Mỹ Copa America 2024, Phạm Hồng Thanh đã cùng các đối tượng trong đường dây thiết lập hệ thống cá độ bóng đá trực tuyến. Thanh được giao nhiệm vụ cân đối tỷ lệ cược từ người chơi và trực tiếp nhập lệnh vào tài khoản tổng.

Từ đầu mùa giải đến thời điểm bị triệt phá, đường dây này đã tổ chức cá cược với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 5 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, cơ quan Công an đã khởi tố 15 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc".

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

