Tìm thấy thi thể nữ sinh nghi nhảy cầu Ngân Sơn tự tử

Ngày 10/12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị vừa tìm thấy thi thể cháu Đỗ Thanh Nh. (SN 2011, trú ở thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên) trên sông Cái qua địa phận xã An Dân (huyện Tuy An), cách cầu Ngân Sơn khoảng 300m.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 8/12, cháu Đỗ Thanh Nh rời nhà ra đi, nhưng không để lại thông tin cho người thân. Sau đó, gia đình tìm kiếm nhiều nơi, phát hiện chiếc xe đạp cháu Nh. Để lại ở khu vực cầu Ngân Sơn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Nghi ngờ con mình nhảy cầu tự tử, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Phú Yên nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sử dụng xuồng chèo, xuồng máy, bình hơi lặn... tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Được biết, cháu Đỗ Thanh Nh. đang học lớp 8B, Trường THCS Lê Thánh Tông, xã An Dân (huyện Tuy An).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hàng chục chiến sĩ tìm 4 mẹ con nghi nhảy cầu tự tử, phát hiện vụ dàn cảnh dọa chồng: