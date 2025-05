Nhận hối lộ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã bị khởi tố

Ngày 5/5, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Phiến (60 tuổi), Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tự Nhiên (huyện Thường Tín, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Phích (60 tuổi), Phó Chủ tịch UBND xã Tự Nhiên và Trần Thu Trang (41 tuổi), cán bộ địa chính xã Tự Nhiên, để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Khởi tố Nguyễn Văn Thăng (55 tuổi), Cụm trưởng cụm dân cư số 5 (xã Tự Nhiên), để điều tra về hành vi môi giới hối lộ.

Bị can Nguyễn Xuân Phiến - Chủ tịch UBND xã Tự Nhiên. tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, từ khoảng giữa năm 2024 đến nay, các bị can đã nhận tiền hối lộ của một số hộ dân để "tạo điều kiện" cho người dân xây dựng trái phép công trình kiên cố trên đất nông nghiệp tại xã Tự Nhiên. Bị can Nguyễn Xuân Phiến, Nguyễn Văn Phích và Trần Thị Thu Trang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, "tạo điều kiện" cho 5 hộ dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, hưởng lợi tổng số tiền 412 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Văn Thăng với vai trò là Cụm trưởng cụm dân cư, biết việc các bị can Phiến, Phích và Trang nhận hối lộ, không thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Tự Nhiên, nhưng vẫn làm trung gian cho nhóm cán bộ này trong việc nhận tổng số tiền 320 triệu đồng. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, các bị can và những người liên quan đã khai nhận hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý.