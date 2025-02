Lai Châu: Bắt thêm 1 đối tượng trong đường dây lừa đảo từ Campuchia

Ngày 16/2, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, tiếp tục mở rộng điều tra Chuyên án 0924L, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lường Thị Kim (SN 1998, trú tại TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 1, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố đối với Lường Thị Kim - đối tượng trong đường dây lừa đảo từ Campuchia.

Tuy nhiên, Kim đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Cơ quan Cảnh sát Điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can. Với việc khởi tố Lường Thị Kim, số lượng đối tượng bị bắt giữ và xử lý trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này đã nâng lên 18 người.

Trước đó, vào tháng 12/2024, Chuyên án đã được triệt phá thành công với sự phối hợp giữa Công an tỉnh Lai Châu, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng chức năng Campuchia.

Đường dây này lợi dụng địa bàn nước ngoài, sử dụng mạng internet để thực hiện hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn rao bán xe ô tô thanh lý của Hải quan với giá rẻ, nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Sau khi phá án, ngày 29/12/2024, Công an tỉnh Lai Châu đã phát thông báo tìm bị hại trên trang Fanpage chính thức của đơn vị là “Công an tỉnh Lai Châu” và các phương tiện truyền thông đại chúng.

Thông tin từ cộng đồng mạng đã giúp lan tỏa thông báo này rộng rãi, tạo điều kiện để nhiều người từng là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo trên kịp thời gửi đơn tố giác, đồng thời cung cấp các nguồn tin có giá trị phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Chuyên án được Bộ Công an đánh giá cao, góp phần ngăn chặn hàng nghìn nạn nhân khỏi nguy cơ bị lừa đảo, đồng thời thắt chặt hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam và Campuchia.