Khởi tố nữ kế toán ở Bến Tre tham ô hơn 2,7 tỷ đồng

Ngày 7/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Võ Thị Minh Nguyệt (SN 1984, ngụ thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, Bến Tre), để điều tra về hành vi tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam bà Võ Thị Minh Nguyệt.

Được biết, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2023, bà Võ Thị Minh Nguyệt là công chức Tài chính – Kế toán thuộc UBND xã Tân Xuân (huyện Ba Tri) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thu tiền nguồn giao thông nông thôn, kênh điều và tiền đối ứng của nhân dân, để ngoài sổ sách, không nộp vào ngân sách Nhà nước mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân, với tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục điều tra, làm rõ.

