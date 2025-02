Hải Dương: Phó trưởng Công an huyện bị thương khi khống chế “giặc lửa”

Ngày 3/2, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, rạng sáng mùng 1 Tết, tổ công tác của Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phối hợp cùng người dân đã kịp thời phát hiện và khống chế thành công đám cháy bùng phát tại một nhà kho trên địa bàn. Trong quá trình chữa cháy, Phó trưởng Công an huyện Kim Thành bị thương khi làm nhiệm vụ.

Hình ảnh vụ cháy.

Thông tin ban đầu, vào lúc 0h25 ngày 29/1 (tức mùng 1 Tết), tổ công tác của lãnh đạo Công an huyện Kim Thành gồm Trung tá Phạm Văn Dân, Trưởng Công an huyện; Trung tá Nguyễn Quang Hiếu, Phó trưởng Công an huyện và Thượng tá Hoàng Trường Giang, Phó trưởng Công an huyện Kim Thành cùng cán bộ đơn vị tuần tra, kiểm tra, đôn đốc công tác đảm bảo ANTT và phòng, chống đốt pháo nổ trái phép trong đêm Giao thừa...

Khi di chuyển trên quốc lộ 5, chiều Hải Phòng - Hà Nội, đến đoạn thuộc địa phận thôn Phương Duệ, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tổ công tác phát hiện trong kho chứa phụ liệu tấm lót giầy bằng giấy, cao su, rộng khoảng 300m thuộc Công ty TNHH thương mại và đầu tư Đức Lợi đang bốc cháy.

Phát hiện sự việc, tổ công tác hô hào cùng người dân tiến hành chữa cháy. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt, diện tích bị cháy khoảng 4m², tài sản bị thiệt hại không đáng kể.

Trung tá Nguyễn Quang Hiếu, Phó trưởng Công an huyện Kim Thành bị thương khi tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, quá trình tiếp cận đám cháy có một bình chữa cháy của công ty ở trong đám cháy do nóng đã phát nổ làm vật sắc nhọn bắn va đập vào cẳng dưới chân phải Trung tá Nguyễn Quang Hiếu, Phó trưởng Công an huyện gây thương (sâu 2,5cm, dài 15cm) và 1 người dân bị thương nhẹ ở tai phải.

Trung tá Nguyễn Quang Hiếu và người dân trên đã được đưa đến Trung tâm y tế huyện Kim Thành điều trị, hiện đã được về gia đình điều trị tại nhà.

