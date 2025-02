Hải Dương: Khai bút đầu xuân tại đền thờ Chu Văn An

Sáng 5/2 (mùng 8 tháng giêng), tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An thuộc phường Văn An, TP Chí Linh (Hải Dương) đã diễn ra lễ khai bút đầu xuân.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng dự và thực hiện nghi thức đánh trống khai bút. Cùng dự còn có Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu; các Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và TP Chí Linh, lãnh đạo huyện Thanh Trì (Hà Nội)...

Các đại biểu thực hiện khai bút 10 chữ quốc ngữ

Nghi thức dâng hương tri ân Vạn thế sư biểu, danh nhân Chu Văn An đã mở đầu lễ khai bút. Văn tế và nghi thức dâng hương do ông Trần Quang Sơn cùng các cụ cao tuổi trong đội tế phường Văn An thực hiện. Văn tế tưởng nhớ công lao, tri ân người thầy vĩ đại của đạo học nước Nam, Vạn thế sư biểu Chu Văn An.

Đọc diễn văn khai bút, Chủ tịch UBND TP Chí Linh Nguyễn Tuấn Hưng nhấn mạnh lễ khai bút là “khai chữ, khai tâm, khai trí, khai nghề, khai nghiệp”. Khai bút đầu xuân không chỉ biểu trưng cho sự hiếu học mà còn là cách thu hút lộc tài trong học hành, thi cử, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo. Việc thực hiện lễ khai bút mang ý nghĩa vô cùng to lớn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết dân tộc, truyền thống yêu nước, truyền thống hiếu học của các thế hệ hôm nay và mai sau...

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng dâng hương tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An.

Tại buổi lễ, nhà thư pháp Phạm Hùng trình diễn khai bút chữ Hán với 4 chữ: Hưng vượng phát đạt (có nghĩa: thịnh vượng, phát triển đạt được mục đích, nhiệm vụ đề ra).

Tiếp đó, các đại biểu, lãnh đạo khai bút 10 chữ quốc ngữ: "Nhân thuận bách niên, phúc gia hoà, vạn sự hưng" (có nghĩa là: Nhân dân thuận theo một lòng, trăm năm hưởng phúc, nhà nhà hòa hợp, muôn việc thành công, hưng vượng).

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu dâng hương tại đền thầy giáo Chu Văn An.

Các chữ này được rước vào đền dâng trình lên thầy Chu Văn An. Các em học sinh về dự lễ cũng đồng loạt khai bút trên phôi chữ Học theo câu "Học chỉ là mắt, hành mới có chân, có mắt có chân mới tiến lên được" của thầy Chu Văn An.

Nhân dịp này, TP Chí Linh đã khen thưởng 23 học sinh, sinh viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc, đoạt giải cao trong các kỳ thi. Tại lễ khai bút, Quỹ khuyến học TP Chí Linh đã tiếp nhận trên 600 triệu đồng do các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ủng hộ.

Trong chương trình lễ khai bút còn hoạt động giao lưu thư pháp với sự tham gia của 5 nghệ nhân thư pháp thuộc Câu lạc bộ Hán Nôm tỉnh Hải Dương trình diễn kỹ năng viết thư pháp.

Khen thưởng các học sinh, sinh viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc, đoạt giải cao trong các kỳ thi.

Thầy giáo Chu Văn An sinh năm 1292, tại thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông từng đỗ Thái học sinh, nhưng không ra làm quan mà mở trường dạy học. Do có tài năng xuất chúng, kiến thức uyên bác, tấm lòng trong sạch, đạo đức thanh cao, ông được vua Trần Minh Tông mời làm Tư nghiệp Quốc Tử Giám.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu động viên các em học sinh tham gia lễ khai bút

Đến khi Trần Dụ Tông lên ngôi, thấy quyền thần làm nhiều điều vô đạo, ông đã dâng thất trảm sớ xin chém 7 tên nịnh thần nhưng không được vua nghe nên ông trả mũ áo từ quan, về núi Phượng Hoàng, Chí Linh dựng nhà dạy học, tìm cây thuốc chữa bệnh, viết sách lưu lại cho hậu thế.

Đền thờ thầy giáo Chu Văn An.

Ông mất ngày 26/11 năm Canh Tuất 1370. Ông đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp dạy học, với triết lý giáo dục nhân văn, học đi đôi với hành. Quan điểm của ông có giá trị tiến bộ vượt thời đại, gần gũi với quan điểm giáo dục của UNESCO ngày nay.

Một trong những tiết mục văn nghệ tại lễ khai bút.

Với công lao to lớn và đóng góp cho nền văn hóa, giáo dục nước nhà, ông được hậu thế tôn vinh là "Người thầy của muôn đời". Đền thờ ông nằm trong quần thể danh thắng Phượng Hoàng thuộc phường Văn An, thành phố Chí Linh. Đền được khánh thành đầu năm 2008, bao gồm các hạng mục đền thờ chính, hai nhà tả hữu, hai nhà bia và một số hạng mục khác. Khu lăng mộ thầy Chu Văn An nằm cách đền thờ khoảng 600 m…