Hà Nội tăng cường bảo vệ người dân trước rét đậm, rét hại

Nhiều tỉnh khu vực phía Bắc quy định, nếu trời rét dưới 10 độ C, học sinh tiểu học, trẻ mầm non được nghỉ học tại nhà. Học sinh THCS, THPT được nghỉ học nếu nếu trời rét dưới 7 độ C. Theo quy định của Sở GDĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C. Còn học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.