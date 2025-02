Hà Nội: Kiểm tra 4.000 đò, xuồng phục vụ lễ hội chùa Hương

Để bảo đảm an toàn cho khách thập phương đi lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức), Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã kiểm tra gần 4.000 đò, xuồng hoạt động tại đây.

Gần 4.000 đò, xuồng phục vụ khách đến lễ hội chùa Hương năm 2025 (Ảnh mt.gov.vn)

Theo ông Bùi Ngọc Tân - Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông đường thủy (Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội), qua kiểm tra, về cơ bản đơn vị kinh doanh và người dân đều chấp hành các quy định về an toàn giao thông.Lực lượng chức năng sẽ duy trì túc trực, thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn, trang thiết bị phao cứu sinh, dụng cụ nổi... tất cả đò, thuyền tại bến Yến; không cho phép các phương tiện chở quá số người quy định, thu quá giá dịch vụ đăng ký.Đặc biệt, lực lượng chức năng nghiêm cấm thuyền gắn máy sai quy định vận chuyển khách; đò bán hàng rong, hát rong xin tiền trên suối Yến. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý cương quyết. Đò gắn máy không được cấp phép tham gia chở khách sẽ bị trục vớt lên khỏi suối Yến ngay lập tức.Đại diện UBND huyện Mỹ Đức cho biết, dự báosẽ đón 1,2 triệu lượt khách đến tham quan, tăng khoảng 4 vạn khách so với năm ngoái.