Đồng Nai: Nhóm đối tượng "đột nhập từ nóc nhà dân" sa lưới

Sáng ngày 10/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết ba tên trộm gồm: Trần Minh Đức, sn 1996, HKTT: tổ 1, ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành; Phạm Trọng Nghĩa, sn 2000, HKTT: ấp Trường Phú B, xã Thới Tân, huyện Thới Lai, Tp. Cần Thơ và Trần Đình Hà, sn 1997, HKTT: ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện Long Thành là nhóm đối tượng đã đột nhập qua nóc nhà chị Nguyễn Thị Hồng Vân, sn 1992, HKTT: ấp 5, xã Long Phước, huyện Long Thành đã bị Công an huyện Long Thành bắt giữ sau hai giờ gây án.

Các đối tượng bị công an bắt giữ (ảnh:CA)



Thông tin ban đầu, khoảng 11h00 ngày 09/12/2024, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Hồng Vân (thường trú tại ấp 5, xã Long Phước, huyện Long Thành), về việc nhà chị bị đột nhập qua nóc nhà (cạy nóc) trộm cắp vàng, tiền, trang sức với tổng giá trị khoảng 273.000.000 đồng.

Sau khi đột nhập, đề phòng chủ nhà về bất ngờ nên các đối tượng đã chốt cửa cổng phía trước, và mở cửa sau nhà để tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, đến 13h00 cùng ngày công an đã bắt giữ được Trần Minh Đức, sinh 1996, thường trú tại tổ 1, ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành.

Trần minh Đức tại CQCA (ảnh: CA)



Qua khai thác nhanh, công an tiếp tục truy xét và đến 21h30 cùng ngày bắt giữ tiếp 02 đồng phạm của Đức là Phạm Trọng Nghĩa và Trần Đình Hà, thu giữ gần toàn bộ tang vật là số vàng trị giá hơn 200.000.000 đồng, 01 xe mô tô hiệu Satria.

Hiện Công an huyện Long Thành đang tiếp tục điều tra, làm rõ!