Chủ tịch xã ở Lai Châu tham ô: Bắt thêm 1 kế toán

Ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1987, quê ở xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) là công chức Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mường Tè (nguyên Kế toán UBND xã Can Hồ, huyện Mường Tè). Nguyễn Thị Hồng Nhung bị bắt để điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nhung khoanh tròn đỏ.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, năm 2020, UBND xã Can Hồ được giao là Chủ đầu tư dự án hỗ trợ 82 hộ khó khăn thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới với tổng mức đầu tư 306 triệu đồng.

Trên cương vị là kế toán UBND xã, mặc dù biết dự án chưa triển khai thực hiện, chưa phát tiền hỗ trợ cho 82 hộ dân thuộc đối tượng thụ hưởng nhưng do cần chứng từ để quyết toán dự án, Nguyễn Thị Hồng Nhung đã lập 1 bộ hồ sơ khống, ký giả tên người nhận tiền trên danh sách chi trả hỗ trợ để trình cấp có thẩm quyền quyết toán dự án. Hành vi của Nguyễn Thị Hồng Nhung đã gây thiệt hại ngân sách nhà nước với số tiền hơn 306 triệu đồng.

Trước đó, ngày 13/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Chà Lối - Chủ tịch UBND xã Can Hồ, huyện Mường Tè về tội tham ô tài sản theo quy định tại Khoản 2, Điều 353, Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, khi nhận được tin báo tố giác tội phạm của người dân xã Can Hồ, huyện Mường Tè, về khu đất của hai hộ dân ở xã Can Hồ đứng tên có một nhóm người lạ mặt lén lút ra, vào và không cho người dân đi lại. Khu đất này được xây hàng rào xung quanh bằng tường bê tông, cửa cổng đóng kín, nghi vấn bên trong hoạt động khai thác vàng trái phép. Quá trình kiểm tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Tè phát hiện bên dưới bồn cầu có một cửa hầm đi sâu vào lòng đất và phát hiện, thu giữ một số máy móc, hóa chất nghi dùng để hoạt động khai thác vàng trái phép.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu xác định bị can Lý Chà Lối có dấu hiệu tiếp tay cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Can Hồ, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự và gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Lực lượng chức năng đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.