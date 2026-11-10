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Kho tri thức

Vì sao cứ buồn bực là lại thèm đồ ngọt?

Cảm giác thèm ngọt khi căng thẳng có thể liên quan đến cả não bộ, hormone và những vi khuẩn sống trong đường ruột.

Hà Vy

Mỗi khi buồn bã, căng thẳng hay tức giận, không ít người lại muốn ăn một chiếc bánh ngọt, vài viên kẹo hoặc uống cốc trà sữa. Nhiều người tin rằng đồ ngọt có thể giúp tâm trạng khá hơn, nên cứ gặp chuyện không vui là lại tìm đến những món ăn này.

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Nhiều người quan niệm đồ ngọt có thể giúp tâm trạng khá hơn, nên cứ gặp chuyện không vui là lại tìm đến những món ăn này.

Khi căng thẳng kéo dài, cơ thể thường tiết nhiều cortisol, loại hormone có thể làm tăng cảm giác đói và khiến chúng ta muốn ăn những món chứa nhiều đường hoặc chất béo. Trong khi đó, đồ ngọt lại kích thích những vùng não liên quan đến cảm giác thích thú, khiến nhiều người cảm thấy được an ủi sau khi ăn.

Tuy nhiên, không phải ai buồn cũng thèm ngọt. Có người lại chán ăn, không muốn đụng đến thức ăn. Cảm giác thèm ăn còn phụ thuộc vào thói quen sinh hoạt, mức độ căng thẳng và cách cơ thể mỗi người phản ứng với cảm xúc.

Ngoài những yếu tố trên, một nghiên cứu công bố năm 2025 đã phát hiện thêm mối liên hệ giữa vi khuẩn đường ruột và sở thích ăn đường.

Trong ruột chúng ta có hàng nghìn tỷ vi sinh vật, phần lớn là vi khuẩn. Chúng tham gia tiêu hóa thức ăn và tạo ra nhiều chất có thể ảnh hưởng đến hoạt động của cơ thể. Một số chất còn góp phần điều chỉnh cảm giác đói, no thông qua các tín hiệu được truyền đến não.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu một loại vi khuẩn có tên Bacteroides vulgatus. Khi làm thí nghiệm trên chuột, họ nhận thấy những con chuột có lượng vi khuẩn này giảm xuống lại thích ăn đường hơn.

Sau đó, nhóm nghiên cứu bổ sung vi khuẩn hoặc một chất do chúng tạo ra có tên pantothenate, còn gọi là vitamin B5. Kết quả cho thấy những con chuột này giảm sở thích ăn đường so với trước.

Theo các nhà khoa học, chất do vi khuẩn tạo ra có thể kích thích cơ thể tiết những hormone tham gia điều chỉnh cảm giác thèm ăn. Những tín hiệu này sau đó tác động đến não, khiến chuột thay đổi lượng đường mà chúng muốn tiêu thụ.

Các nhà khoa học ngày càng quan tâm đến mối liên hệ giữa đường ruột và não bộ. Hai cơ quan này thường xuyên trao đổi thông tin thông qua hệ thần kinh và hormone. Căng thẳng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của đường ruột, trong khi những chất do vi khuẩn tạo ra cũng có thể tác động đến các tín hiệu liên quan đến cảm giác thèm ăn.

Vì vậy, việc thèm đồ ngọt khi tâm trạng không tốt có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó phản ứng của não bộ, hormone và thói quen ăn uống vẫn đóng vai trò quan trọng. Còn vi khuẩn đường ruột ảnh hưởng đến sở thích ăn ngọt ở người đến mức nào thì các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục tìm hiểu.

Đồ ngọt có thể khiến chúng ta vui vẻ hơn đôi chút, nhưng cảm giác ấy thường không kéo dài. Nếu cứ mỗi lần căng thẳng lại tìm đến bánh kẹo hay trà sữa, việc ăn uống theo cảm xúc rất dễ trở thành thói quen.

#thèm đồ ngọt #căng thẳng #hormone cortisol #vi khuẩn đường ruột #Bacteroides vulgatus #vitamin B5

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